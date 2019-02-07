Back to blog
Frank Denis
Ingegnere principale
Frank Denis è un principal engineer del team di isolamento di Fastly. In precedenza, ha lavorato come ricercatore della sicurezza presso OVH, combattendo il crimine informatico per rendere Internet un posto più sicuro. Oltre alla sicurezza informatica, gli interessi di Frank includono l'elaborazione digitale delle immagini, la crittografia applicata e il costante contributo al software open source.
Il tuo agente di coding IA è appena migliorato su Fastly
Rendi migliore il tuo agente di coding IA con Fastly. Usa le competenze open source di Fastly Agent Toolkit per la corretta distribuzione di VCL, CLI e Compute.
Guide for C and Rust programmers
Recently we launched Fastly Terrarium, a multi-language, browser-based editor and deployment platform where you can experiment with edge technology. Now, for those well-versed in C and Rust, we'll explore WebAssembly memory management and implementation.