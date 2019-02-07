Frank Denis è un principal engineer del team di isolamento di Fastly. In precedenza, ha lavorato come ricercatore della sicurezza presso OVH, combattendo il crimine informatico per rendere Internet un posto più sicuro. Oltre alla sicurezza informatica, gli interessi di Frank includono l'elaborazione digitale delle immagini, la crittografia applicata e il costante contributo al software open source.

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