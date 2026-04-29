Samir è il Global Field CISO di Fastly, dove lavora all'intersezione tra sicurezza informatica, resilienza e trasformazione digitale. Con oltre due decenni di leadership esecutiva nei settori bancario globale, dei servizi finanziari e della tecnologia Enterprise, apporta una rara combinazione di profondo approfondimento normativo e strategia di sicurezza pratica. La sua carriera si è concentrata sull’aiutare le organizzazioni a orientarsi in contesti di rischio complessi, costruire programmi di sicurezza resilienti e allineare la cybersecurity alla crescita aziendale in settori altamente regolamentati e ad alta criticità.

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