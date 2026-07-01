Shaun Flagg è un ingegnere cloud senior presso Fastly e lavora con clienti dei settori Media e intrattenimento e gaming nell’ambito di edge delivery, streaming media, compute, sicurezza e architetture cliente su larga scala. La sua carriera abbraccia vent’anni di lavoro in ingegneria, prodotto e architettura presso Fastly, Brightcove, SiriusXM, Warner Bros. Discovery e Cox Media Group. Si concentra su video ad alto traffico, strategia CDN, Edge Compute e sistemi media distribuiti.

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