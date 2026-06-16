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Il credential stuffing è il vero boss finale per le piattaforme di gaming

David King

Responsabile del marketing di prodotto di gruppo, sicurezza

Ashley Hurwitz

Responsabile del marketing dei contenuti, Fastly

SicurezzaApprofondimenti del settore

Le aziende di gaming sono ossessionate dai millisecondi. Matchmaking più rapido. Latenza inferiore. Acquisti senza interruzioni. Esperienze live-servizio affidabili.

Ma alcune delle minacce più gravi alla fiducia dei player si verificano molto prima dell'inizio del gameplay. 

Gli hacker prendono di mira i flussi di lavoro di autenticazione.

Il credential stuffing (l'uso automatizzato di nomi utente e password rubati per ottenere l'accesso agli account) rimane una sfida persistente in tutto il settore del gaming. E, a differenza degli attacchi DDoS altamente visibili che possono causare impatti sulle prestazioni o interruzioni complete, le campagne di acquisizione dell'account (ATO) spesso si sviluppano silenziosamente su larga scala, erodendo la fiducia dei player, travolgendo le Operazioni di supporto e incidendo sui ricavi prima che i team di sicurezza riescano a contenerle completamente.

Per le piattaforme di gaming, la sfida è particolarmente difficile: come si fermano gli attacchi automatizzati senza rallentare o interrompere i player reali?

Perché gli account di gaming sono obiettivi di valore

Gli account di gioco si sono evoluti ben oltre i nomi utente e i file di salvataggio. Gli account dei player di oggi spesso contengono:

  • Valuta virtuale

  • Skin rare e oggetti da collezione

  • Metodi di pagamento collegati

  • Connessioni social

  • Anni di progressi nel gameplay

Questo li rende obiettivi interessanti per gli hacker che cercano di monetizzare gli account rubati attraverso mercati di rivendita, abusi dei regali, acquisti fraudolenti o trasferimenti di asset in-game.

Gli attacchi di credential stuffing si basano in genere su una semplice realtà: il riutilizzo delle password. Quando le credenziali esposte in breach di dati non correlati vengono riutilizzate tra servizi, gli hacker possono automatizzare i tentativi di accesso contro le piattaforme di gaming su larga scala.

E poiché le credenziali stesse possono essere valide, questi attacchi possono essere difficili da distinguere dall’attività autentica dei player.

Per i player, l'impatto è personale. Inventario perso, account compromessi o addebiti fraudolenti possono danneggiare rapidamente la fiducia in una piattaforma. Per le aziende di gaming, gli effetti a valle possono includere un aumento dei costi di supporto, pressione operativa e abbandono da parte dei player.

Perché il credential stuffing è difficile da rilevare nel gaming

Gli attacchi di credential stuffing raramente si presentano come un singolo hacker che martella ripetutamente una pagina di accesso. Gli attacchi odierni sono distribuiti, automatizzati e progettati per confondersi con i normali modelli di traffico.

Gli hacker usano spesso reti proxy, strumenti di automazione e grandi volumi di richieste distribuite per mascherare attività dannose. Il volume di accesso può aumentare durante i lanci principali, gli eventi stagionali o i periodi di maggiore coinvolgimento dei player, proprio quando il traffico dei player autentici è già in forte aumento.

Gli ambienti di gaming creano sfide di rilevamento particolarmente difficili perché il traffico di autenticazione è naturalmente rumoroso. Le ampie basi di player globali generano richieste tra regioni, dispositivi, console e API a tutte le ore del giorno. 

Allo stesso tempo, le piattaforme di gioco si affidano fortemente alle API per l’autenticazione, la gestione dell’inventario, i sistemi di progressione, il matchmaking, gli acquisti e le funzionalità dei servizi live. Gli hacker prendono di mira direttamente le API di autenticazione, automatizzando i tentativi di accesso su larga scala e cercando al contempo di eludere i metodi di rilevamento tradizionali. 

Questo crea un problema difficile per i team di sicurezza: come si identifica l'automazione dannosa senza disturbare i player legittimi?

Perché le difese tradizionali possono creare attrito per i player

Molti controlli anti-abuso tradizionali non sono stati progettati per gli ambienti di gaming.

Regole statiche, verifiche CAPTCHA generalizzate o una limitazione della velocità aggressiva e rigida possono bloccare parte del traffico dannoso, ma possono anche avere un impatto sui player reali:

  • Tentativi di accesso non riusciti

  • Prompt di verifica ripetuti 

  • Flussi di autenticazione più lenti

  • Falsi positivi durante i periodi di peak traffic

Nel gaming, queste interruzioni contano.

I player si aspettano accesso immediato ed esperienze responsive. L’attrito nell’autenticazione durante le sessioni di gioco, gli acquisti o gli eventi live può influire direttamente su coinvolgimento, fidelizzazione e ricavo.

Il problema diventa più difficile man mano che gli hacker imitano il comportamento degli utenti legittimi. Gli strumenti di automazione possono ruotare gli Indirizzi IP, emulare i browser e distribuire le richieste in modi che rendono il traffico dannoso più difficile da identificare usando solo metodi di rilevamento statici.

Di conseguenza, i team di sicurezza sono spesso costretti a un compromesso scomodo: rafforzare in modo aggressivo la protezione degli account o ridurre l'attrito per i player reali.

La mitigazione moderna richiede decisioni in tempo reale ai bordi della rete

Nel gaming, i sistemi di autenticazione si trovano sul percorso critico dell’esperienza del player. Ogni reindirizzamento aggiunto, verifica aggiuntiva o ritardo introduce attrito proprio nel momento in cui i player stanno cercando di accedere a un gioco, effettuare un acquisto o partecipare a un evento dal vivo.

Le strategie di mitigazione efficaci si concentrano sul prendere decisioni di sicurezza ai bordi della rete, più vicino ai player e al traffico in entrata stesso, consentendo alle piattaforme di gioco di rispondere all’automazione dannosa in millisecondi invece di instradare ogni richiesta verso un’infrastruttura centralizzata.

Invece di affidarsi esclusivamente a regole statiche o a challenge generiche, le difese moderne combinano:

  • Analisi comportamentale

  • Limitazione della velocità adattativa

  • rilevamento dei bot

  • Protezione API

  • Analisi del traffico in tempo reale

L'obiettivo non è semplicemente bloccare il traffico. È identificare il comportamento sospetto abbastanza rapidamente da ridurre al minimo il rischio di acquisizione dell'account, minimizzando al contempo le interruzioni per i player legittimi.

Per le piattaforme di gaming, questa distinzione è importante. I controlli di sicurezza dovrebbero contribuire a proteggere account, API e infrastruttura senza interrompere il gameplay o degradare l'esperienza utente.

Come Fastly aiuta le aziende di gaming a ridurre il rischio di acquisizione dell'account

I sistemi di autenticazione sono diventati una parte critica della superficie di attacco del gaming, in particolare durante i lanci, gli eventi live e altri periodi di intensa attività di accesso.

Poiché il traffico di autenticazione è altamente sensibile alla latenza, Fastly aiuta le aziende di gaming a prendere decisioni di mitigazione più vicino al richiedente, contribuendo a ridurre l’automazione dannosa prima che le richieste abbiano un impatto sull’infrastruttura di origine.

gestione dei bot di Fastly analizza in tempo reale i segnali comportamentali e a livello di richiesta per aiutare a distinguere i player legittimi dall’automazione sospetta che prende di mira i flussi di accesso e le API. Next-Gen WAF integra questi rilevamenti aggiungendo contesto alla richiesta stessa – offrendo segnali che indicano se la richiesta stessa è di natura dannosa e fornendo l’approfondimento necessario per orientare le decisioni sulle policy. 

Insieme, le funzionalità di sicurezza di Fastly possono aiutare le aziende di gaming a:

  • Rilevare e mitigare i tentativi di credential stuffing che prendono di mira gli account dei player

  • Proteggere API e flussi di lavoro di autenticazione ai bordi della rete

  • Riduci le verifiche non necessarie per i player reali

  • Rispondere al traffico dannoso più vicino all'edge durante eventi ad alto volume

  • Migliora la visibilità sull’attività di bot e attacchi

Le aziende di gaming non dovrebbero essere costrette a scegliere tra sicurezza ed esperienza dei player. Con Fastly, i team possono contribuire a fermare l’abuso automatizzato degli account ai bordi della rete, mantenendo rapido l’accesso, reattivo il gameplay e senza ostacoli il percorso dei player legittimi.

La tutela della fiducia dei player inizia dall’accesso

L’infrastruttura di gaming si comporta in modo diverso rispetto alle applicazioni web tradizionali. I modelli di traffico sono distribuiti a livello globale, altamente dinamici, ricchi di API ed estremamente sensibili alla latenza.

Man mano che gli ecosistemi di gioco continuano a espandersi, la sicurezza degli account sta diventando inseparabile dall'esperienza del player stessa. I player raramente notano una sicurezza efficace. Ma notano immediatamente l'attrito nell'accesso, gli acquisti non riusciti o gli account compromessi.

Le piattaforme che riescono a fermare gli abusi automatizzati senza rallentare i player legittimi saranno in una posizione migliore per proteggere fiducia, coinvolgimento e ricavi su larga scala.

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