商戦期のデータ保護に役立つガイド

ビジネスの未来は開発者から始まります

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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商戦期のデータ保護に役立つガイド

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

プロダクトセキュリティパフォーマンスCompute
青いバブルで保護され、赤い矢印から守られている、セキュリティで保護されたブラウザウィンドウのイラスト

大小さまざまなブランドがセールを実施する年末年始は、買い物好きの方たちにとっては非常に魅力的なシーズンですが、サイト信頼性エンジニアにとっては、不安をかき立てる憂鬱な時期かもしれません。2022年のサイバーマンデーだけをみても113億米ドルの売り上げ</u>を達成しており、悪意のあるアクターはトラフィックの多いショッピングシーズンを利用して攻撃を成功させる新たな機会を狙っています。このような攻撃は1年に1回のみ発生するわけではありません。年間を通じて攻撃に常に備えることが企業にとって非常に重要です。

安全性を確保するには、さまざまな領域について対策を講じる必要があるので、CDN から WAF、ギフトカード詐欺を防ぐルールやマネージドセキュリティのメリットなど、重要なベストプラクティスをいくつかご紹介します。最近話題になった Rapid Reset のような大規模な DDoS 攻撃から保護する方法についてもご説明しますが、Fastly のお客様は幸い Rapid Reset の影響を受けませんでした。(お客様を Rapid Reset から守った方法について詳しくは、こちらのブログをご覧ください</u>

不安や懸念で頭を抱えることなく年末年始を過ごしたいと思いませんか？ Fastly のソリューションを最大限に活かす方法をご紹介している以下のブログ記事を参考に、予想が困難なショッピングシーズンに備えましょう。

商戦期に安全性を維持する方法

CDN と WAF を統合してセキュリティを強化
JA3 や多様なヘッダーなど、いくつかの既存ツールを活用することで、Fastly CDN を利用して Next-Gen WAF (NG-WAF) におけるデータのエンリッチ化や可視性の向上を実現できます。また逆に、NG-WAF で設定されたセキュリティに関するカスタム設定を Fastly の配信ネットワークのエッジで適用し、攻撃者に追加のペナルティを課すこともできます。企業はブラックフライデーに備える際、新しいツールを購入したり、ワークフローを妨げたりすることなく、利用可能なあらゆるツールを最大限に活かせる必要があります。Fastly のエコシステム全体を活用する方法をご覧ください</u>

**Next-Gen WAF によるギフトカード詐欺対策
**ギフトカード詐欺は、オンラインリテーラーや eコマース企業を狙う悪意のあるアクターの間で急速に広がりをみせており、評判の低下や消費者の信頼の喪失といった被害を大手リテール企業にもたらしています。従来型の WAF を使用している場合、完全に調整されていない限り、攻撃への対応と保護のためのアクションが困難で時間もかかります。セキュリティ戦略を最新化し、ブラックフライデーなどの商戦期に自社サイトを保護したいリテーラーは、Fastly Next-Gen WAF (NG-WAF) を採用することで、アプリケーションレイヤーで直接ギフトカード詐欺を防ぐことができます。NG-WAF で Templated Rules とカスタムルールの作成機能を利用し、ギフトカード詐欺を検出してブロックする</u>方法をご紹介します。

**混沌とした状況のなかでの売り上げ増大 : マネージドセキュリティでブラックフライデーの週末に備える
**感謝祭からサイバーマンデーにかけて、売り上げ目標を掲げるチームは、セールの成功を喜んでいるかもしれません。一方、スタッフが不足しがちなサイバーセキュリティチームは、増大し続けるトラフィックに紛れて隠れている悪意のあるアクターとの戦いを一任されています。十分に攻撃に備え、セキュリティの知識や技術を強化するため、多くの組織がマネージドセキュリティサービス (MSS) を利用して保護力を高め、アップタイムと可用性を最大化しています。24時間365日体制でお客様を保護する Fastly の MSS のようなサービスを利用して商戦期に備え、ストレスを軽減する方法を詳しくご紹介</u>します。

**Next-Gen WAF でブラックフライデーに備えるための8つのアドバイス
**ボット対策、攻撃のブロック、バックアップ。ブラックフライデーの週末に開催される大セールに備え、さまざまな方法で Fastly の NG-WAF の効果を最適化できます。十分な準備を怠ったためにサイト信頼性エンジニアの休暇が台無しになるようなことはありません。トラフィックの急増や攻撃の緩和策に不安がおありですか？ こちらの記事のアドバイスを参考に、各ステップに従うことで、ダウンタイムを回避</u>できます。

**「マルチレイヤーセキュリティのための AppSec ガイド」でレベルアップ
**複数のレベルでセキュリティに取り組むことの重要性を認識している方向けに、Fastly はセキュリティ対策をさらに掘り下げ、AppSec への統合アプローチを実現するための8つの手法を提案しています。組織の全体的な IT 戦略に対してマルチレイヤーのアプローチを採用することで、影響の大きいブラックフライデーのトラフィックへの対応や、悪意のある IP アドレスの事前ブロックを含め、あらゆる事態に備え続けることが可能になります。組織やアーキテクチャの複数のレイヤーで適切な戦略を実行してセキュリティ体制を強化する方法をご覧ください。ホワイトペーパーはこちら</u>

商戦期後も続く脅威との闘い

リテール業界にとって最も忙しいシーズンを乗り切ることは、果てしない作業のように感じられるかもしれませんが、この記事でご紹介したサイバーセキュリティに関するアドバイスを参考にすることで、組織と消費者を保護できます。まだ Fastly をご利用でない場合は、ぜひお試しください。Fastly は優れたインターネットの実現をサポートしています。最先端の統合型セキュリティソリューションを提供する Fastly の Next-Gen WAF は、あらゆる場所でアプリケーションや API、マイクロサービスを保護します。サインアップして無料トライアルをお試しいただくか</u>、または Fastly までお問い合わせください</u>。お客様のニーズに合ったソリューションをご提案します。

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