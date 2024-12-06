商戦期のデータ保護に役立つガイド

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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商戦期のデータ保護に役立つガイド

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

プロダクトセキュリティパフォーマンスCompute
青いバブルで保護され、赤い矢印から守られている、セキュリティで保護されたブラウザウィンドウのイラスト

大小さまざまなブランドがセールを実施する年末年始は、買い物好きの方たちにとっては非常に魅力的なシーズンですが、サイト信頼性エンジニアにとっては、不安をかき立てる憂鬱な時期かもしれません。2022年のサイバーマンデーだけをみても113億米ドルの売り上げ</u>を達成しており、悪意のあるアクターはトラフィックの多いショッピングシーズンを利用して攻撃を成功させる新たな機会を狙っています。このような攻撃は1年に1回のみ発生するわけではありません。年間を通じて攻撃に常に備えることが企業にとって非常に重要です。

安全性を確保するには、さまざまな領域について対策を講じる必要があるので、CDN から WAF、ギフトカード詐欺を防ぐルールやマネージドセキュリティのメリットなど、重要なベストプラクティスをいくつかご紹介します。最近話題になった Rapid Reset のような大規模な DDoS 攻撃から保護する方法についてもご説明しますが、Fastly のお客様は幸い Rapid Reset の影響を受けませんでした。(お客様を Rapid Reset から守った方法について詳しくは、こちらのブログをご覧ください</u>

不安や懸念で頭を抱えることなく年末年始を過ごしたいと思いませんか？ Fastly のソリューションを最大限に活かす方法をご紹介している以下のブログ記事を参考に、予想が困難なショッピングシーズンに備えましょう。

商戦期に安全性を維持する方法

CDN と WAF を統合してセキュリティを強化
JA3 や多様なヘッダーなど、いくつかの既存ツールを活用することで、Fastly CDN を利用して Next-Gen WAF (NG-WAF) におけるデータのエンリッチ化や可視性の向上を実現できます。また逆に、NG-WAF で設定されたセキュリティに関するカスタム設定を Fastly の配信ネットワークのエッジで適用し、攻撃者に追加のペナルティを課すこともできます。企業はブラックフライデーに備える際、新しいツールを購入したり、ワークフローを妨げたりすることなく、利用可能なあらゆるツールを最大限に活かせる必要があります。Fastly のエコシステム全体を活用する方法をご覧ください</u>

**Next-Gen WAF によるギフトカード詐欺対策
**ギフトカード詐欺は、オンラインリテーラーや eコマース企業を狙う悪意のあるアクターの間で急速に広がりをみせており、評判の低下や消費者の信頼の喪失といった被害を大手リテール企業にもたらしています。従来型の WAF を使用している場合、完全に調整されていない限り、攻撃への対応と保護のためのアクションが困難で時間もかかります。セキュリティ戦略を最新化し、ブラックフライデーなどの商戦期に自社サイトを保護したいリテーラーは、Fastly Next-Gen WAF (NG-WAF) を採用することで、アプリケーションレイヤーで直接ギフトカード詐欺を防ぐことができます。NG-WAF で Templated Rules とカスタムルールの作成機能を利用し、ギフトカード詐欺を検出してブロックする</u>方法をご紹介します。

**混沌とした状況のなかでの売り上げ増大 : マネージドセキュリティでブラックフライデーの週末に備える
**感謝祭からサイバーマンデーにかけて、売り上げ目標を掲げるチームは、セールの成功を喜んでいるかもしれません。一方、スタッフが不足しがちなサイバーセキュリティチームは、増大し続けるトラフィックに紛れて隠れている悪意のあるアクターとの戦いを一任されています。十分に攻撃に備え、セキュリティの知識や技術を強化するため、多くの組織がマネージドセキュリティサービス (MSS) を利用して保護力を高め、アップタイムと可用性を最大化しています。24時間365日体制でお客様を保護する Fastly の MSS のようなサービスを利用して商戦期に備え、ストレスを軽減する方法を詳しくご紹介</u>します。

**Next-Gen WAF でブラックフライデーに備えるための8つのアドバイス
**ボット対策、攻撃のブロック、バックアップ。ブラックフライデーの週末に開催される大セールに備え、さまざまな方法で Fastly の NG-WAF の効果を最適化できます。十分な準備を怠ったためにサイト信頼性エンジニアの休暇が台無しになるようなことはありません。トラフィックの急増や攻撃の緩和策に不安がおありですか？ こちらの記事のアドバイスを参考に、各ステップに従うことで、ダウンタイムを回避</u>できます。

**「マルチレイヤーセキュリティのための AppSec ガイド」でレベルアップ
**複数のレベルでセキュリティに取り組むことの重要性を認識している方向けに、Fastly はセキュリティ対策をさらに掘り下げ、AppSec への統合アプローチを実現するための8つの手法を提案しています。組織の全体的な IT 戦略に対してマルチレイヤーのアプローチを採用することで、影響の大きいブラックフライデーのトラフィックへの対応や、悪意のある IP アドレスの事前ブロックを含め、あらゆる事態に備え続けることが可能になります。組織やアーキテクチャの複数のレイヤーで適切な戦略を実行してセキュリティ体制を強化する方法をご覧ください。ホワイトペーパーはこちら</u>

商戦期後も続く脅威との闘い

リテール業界にとって最も忙しいシーズンを乗り切ることは、果てしない作業のように感じられるかもしれませんが、この記事でご紹介したサイバーセキュリティに関するアドバイスを参考にすることで、組織と消費者を保護できます。まだ Fastly をご利用でない場合は、ぜひお試しください。Fastly は優れたインターネットの実現をサポートしています。最先端の統合型セキュリティソリューションを提供する Fastly の Next-Gen WAF は、あらゆる場所でアプリケーションや API、マイクロサービスを保護します。サインアップして無料トライアルをお試しいただくか</u>、または Fastly までお問い合わせください</u>。お客様のニーズに合ったソリューションをご提案します。

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