サイズの縮小が得意な Brotli (スイスのパンではありません！)

今日、優れたユーザーエクスペリエンスは「当然のもの」と見なされるようになり、その実現において Web パフォーマンスは非常に大きなウエイトを占めています。ユーザーエクスペリエンスの最適化にはさまざまな要因が影響しますが、中でもサイトのスピードによって体感品質が大きく左右されます。 あるリサーチ では、Webサイトの読み込みに3秒以上かかると、40%のユーザーがサイトを離れるという結果が報告されています。また、レスポンス時間が1秒でも遅れると、コンバージョン率が7%も下がると言われています。そのため、モニタリングすべき品質シグナルの標準セットを提供する Core Web Vitals などの標準化された指標を採用してパフォーマンスを測定している企業が増えています。

Webサイトや Webアプリの高速化において圧縮は依然として重要な役割を担っています。サイトの高速化はユーザーエクスペリエンスや SEO ランキングに大きく影響するだけでなく、最終的にコンバージョン率の向上と収益の増加にもつながります。これまで gzip が最も一般的な圧縮方法でしたが、Brotli も登場以来、使用が拡大し、今ではすべての主要ブラウザでサポートされています (Fastly でもサポートされています)。

HTTP 圧縮が必要な理由

圧縮によって (特に Fastly で圧縮処理をすることで) 比較的、簡単かつ楽にサイトのスピードを向上できます。Gzip と Brotli は共に HTTP 圧縮アルゴリズムの形式です。サーバーでオブジェクト (主に HTML や JavaScript、CSS など) をこれらの形式で圧縮し、サイズを縮小した後、圧縮されたバージョンが Web ブラウザやクライアントに送信されます。その後、ブラウザは同じアルゴリズムを使用して圧縮を解除し、Web コンテンツをユーザーに表示します。この圧縮ワークフローによって、Webサイトを読み込んでレンダリングする時間を短縮すると同時に、配信に必要な帯域も削減できます。

Brotli とは何か？採用するメリットとは？

Brotli の名前はスイスのパン「Brötli」に由来しており、「小さなパン」という意味があります。その名前にふさわしく、Brotli はテキスト圧縮向けに設計された次世代のロスレス圧縮アルゴリズムです。この圧縮アルゴリズムは当初、Web フォントの圧縮のために Google によって開発され、gzip よりも平均して8-13%効率が高いと言われています。2016年、Brotli の仕様は IETF ( Internet Engineering Task Force ) によって RFC 7932 として承認され、94%以上の最新ブラウザでサポートされています。効率の改善が期待でき、ブラウザによって広く採用されている Brotli への移行は、多くの企業にとって非常に魅力的な選択肢であると言えるでしょう。

Fastly で Brotli 圧縮を使用するメリット

Fastly の圧縮機能によって、動的にコンテンツをオリジンから取得し、圧縮してキャッシュできるので、同じコンテンツを求める後続のリクエストに対して最速でコンテンツを配信できます。エッジで圧縮処理を行い、自社のリソースとオリジンへの負担を軽減するために Fastly で Brotli 圧縮の使用を開始したい場合は、Fastly の柔軟かつ高度な設定機能を使ってセルフサービスで有効化でき、追加コストは一切発生しません。

Web パフォーマンスを改善する圧縮以外の方法

Fastly では、より高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスを提供するインターネットの構築を可能にする方法を常に模索しています。Fastly は、他社とは 根本的に異なるアプローチを採用 し、少数のより強力な POP を世界中の戦略的市場に配置しながら最先端のエッジクラウドプラットフォームを構築しています。Fastly の大容量 POP では、静的コンテンツだけでなく動的なイベントドリブン型のコンテンツも含め、キャッシュからより多くのデータを配信できるため、より高速で快適なユーザーエクスペリエンスを創出できます。

また、パフォーマンスやアクセシビリティ、安全性を強化するため、Fastly ネットワーク全体で HTTP/3 がサポートされているため、より多くのユーザーにより優れたエクスペリエンスを提供できます。さらに、Fastly の イメージオプティマイザー を利用すれば、エッジで画像をリアルタイムで変換して最適化できるので、品質を損ねることなく、ファイルサイズを削減しながらより高速に最適な形式、サイズ、解像度で画像を配信することが可能になります。

高速化が必要な方は、Fastly の Brotli 圧縮機能や、Fastly で利用可能なその他のパフォーマンス強化機能をぜひお試しください。