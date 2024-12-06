サイズの縮小が得意な Brotli (スイスのパンではありません！)

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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サイズの縮小が得意な Brotli (スイスのパンではありません！)

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

DevOpsパフォーマンス

今日、優れたユーザーエクスペリエンスは「当然のもの」と見なされるようになり、その実現において Web パフォーマンスは非常に大きなウエイトを占めています。ユーザーエクスペリエンスの最適化にはさまざまな要因が影響しますが、中でもサイトのスピードによって体感品質が大きく左右されます。あるリサーチでは、Webサイトの読み込みに3秒以上かかると、40%のユーザーがサイトを離れるという結果が報告されています。また、レスポンス時間が1秒でも遅れると、コンバージョン率が7%も下がると言われています。そのため、モニタリングすべき品質シグナルの標準セットを提供する Core Web Vitals などの標準化された指標を採用してパフォーマンスを測定している企業が増えています。 

Webサイトや Webアプリの高速化において圧縮は依然として重要な役割を担っています。サイトの高速化はユーザーエクスペリエンスや SEO ランキングに大きく影響するだけでなく、最終的にコンバージョン率の向上と収益の増加にもつながります。これまで gzip が最も一般的な圧縮方法でしたが、Brotli も登場以来、使用が拡大し、今ではすべての主要ブラウザでサポートされています (Fastly でもサポートされています)。 

HTTP 圧縮が必要な理由

圧縮によって (特に Fastly で圧縮処理をすることで) 比較的、簡単かつ楽にサイトのスピードを向上できます。Gzip と Brotli は共に HTTP 圧縮アルゴリズムの形式です。サーバーでオブジェクト (主に HTML や JavaScript、CSS など) をこれらの形式で圧縮し、サイズを縮小した後、圧縮されたバージョンが Web ブラウザやクライアントに送信されます。その後、ブラウザは同じアルゴリズムを使用して圧縮を解除し、Web コンテンツをユーザーに表示します。この圧縮ワークフローによって、Webサイトを読み込んでレンダリングする時間を短縮すると同時に、配信に必要な帯域も削減できます。 

Brotli とは何か？採用するメリットとは？

Brotli の名前はスイスのパン「Brötli」に由来しており、「小さなパン」という意味があります。その名前にふさわしく、Brotli はテキスト圧縮向けに設計された次世代のロスレス圧縮アルゴリズムです。この圧縮アルゴリズムは当初、Web フォントの圧縮のために Google によって開発され、gzip よりも平均して8-13%効率が高いと言われています。2016年、Brotli の仕様は IETF (Internet Engineering Task Force) によって RFC 7932 として承認され、94%以上の最新ブラウザでサポートされています。効率の改善が期待でき、ブラウザによって広く採用されている Brotli への移行は、多くの企業にとって非常に魅力的な選択肢であると言えるでしょう。

Fastly で Brotli 圧縮を使用するメリット

Fastly の圧縮機能によって、動的にコンテンツをオリジンから取得し、圧縮してキャッシュできるので、同じコンテンツを求める後続のリクエストに対して最速でコンテンツを配信できます。エッジで圧縮処理を行い、自社のリソースとオリジンへの負担を軽減するために Fastly で Brotli 圧縮の使用を開始したい場合は、Fastly の柔軟かつ高度な設定機能を使ってセルフサービスで有効化でき、追加コストは一切発生しません。

Web パフォーマンスを改善する圧縮以外の方法

Fastly では、より高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスを提供するインターネットの構築を可能にする方法を常に模索しています。Fastly は、他社とは根本的に異なるアプローチを採用し、少数のより強力な POP を世界中の戦略的市場に配置しながら最先端のエッジクラウドプラットフォームを構築しています。Fastly の大容量 POP では、静的コンテンツだけでなく動的なイベントドリブン型のコンテンツも含め、キャッシュからより多くのデータを配信できるため、より高速で快適なユーザーエクスペリエンスを創出できます。 

また、パフォーマンスやアクセシビリティ、安全性を強化するため、Fastly ネットワーク全体で HTTP/3 がサポートされているため、より多くのユーザーにより優れたエクスペリエンスを提供できます。さらに、Fastly のイメージオプティマイザーを利用すれば、エッジで画像をリアルタイムで変換して最適化できるので、品質を損ねることなく、ファイルサイズを削減しながらより高速に最適な形式、サイズ、解像度で画像を配信することが可能になります。 

高速化が必要な方は、Fastly の Brotli 圧縮機能や、Fastly で利用可能なその他のパフォーマンス強化機能をぜひお試しください。

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