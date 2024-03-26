DevOps
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新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化
Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。
ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ
エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。
Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に
Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。
Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ
Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。
スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ
Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。
Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性
Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。
より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす
Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。
アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法
コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。
robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える
Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。
AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ
Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。
スマートなセキュリティオペレーション : コードを用いた検知を採用
コードを用いた検知でセキュリティを最新化します。DevSecOps と Fastly の WAF シミュレーターなどのツールを使用して、脅威の検知とレスポンスを自動化する方法を学びます。
Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する
Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。
開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由
Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。
キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合
Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。
Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ
Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。
構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場
高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。
Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化
WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。
無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に
Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。
xz のハッキングのような脅威を軽減するために実際に何ができるか？
先日報道された xz のハッキングは、オープンソースプロジェクトのメンテナーをサポートすることの重要性を浮き彫りにしました。Fastly はオープンソース向けプログラム「Fast Forward」を通じて、まさにこの問題に取り組んでいます。
これまでとは一線を画す KV Store を早速お試しください
従来の KV ストアのパフォーマンスを遥かに超える Fastly のデータストレージソリューションで新たなレベルのスピードを実感できます。今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？