新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化 Ulyssa Mello Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。 2026年7月13日

ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ Shaun Flagg エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。 2026年7月01日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。 2026年3月26日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法 David King, Ashley Hurwitz コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。 2025年10月20日

robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。 2025年9月16日

AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ Alina Lehtinen-Vela Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。 2025年8月27日

スマートなセキュリティオペレーション : コードを用いた検知を採用 Simran Khalsa, Gary Harrison, さらに1記事を表示 コードを用いた検知でセキュリティを最新化します。DevSecOps と Fastly の WAF シミュレーターなどのツールを使用して、脅威の検知とレスポンスを自動化する方法を学びます。 2025年6月04日

Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。 2025年5月23日

開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由 Daniel Corbett, Liam Mayron, さらに1記事を表示 Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。 2025年5月05日

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合 Ajay Bharadwaj Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。 2025年2月05日

Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ Simon Wistow Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。 2025年1月27日

構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場 Jesse von Doom 高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。 2024年12月12日

Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化 Simran Khalsa, Fastly セキュリティリサーチチーム WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。 2024年6月26日

無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に Simon Wistow Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。 2024年6月20日

xz のハッキングのような脅威を軽減するために実際に何ができるか？ Anil Dash 先日報道された xz のハッキングは、オープンソースプロジェクトのメンテナーをサポートすることの重要性を浮き彫りにしました。Fastly はオープンソース向けプログラム「Fast Forward」を通じて、まさにこの問題に取り組んでいます。 2024年4月03日