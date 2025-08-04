Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく

Fastly のような強力なプラットフォームの管理は、面倒な作業であるべきではありません。CLI と API は詳細なコントロールを提供していますが、もしもサービス管理を単に「質問する」だけで行えるとしたらどうでしょうか？

Fastly MCP サーバー は、会話と同じくらい簡単に Fastly のインフラストラクチャとサービスを管理できる新しいオープンソースツールです。これは Fastly CLI へのセキュアなブリッジとして機能し、リクエストをコマンドに変換して、回答をチャットウィンドウに直接返します。Fastly のパワーをお気に入りの AI 開発ツールに組み込むことで、作業効率を向上させる強力な新しいワークフローとなります。

60秒で開始

準備はできましたか？これ以上簡単なことはありません。

1. MCP サーバーをインストールしてください。

Fastly MCP サーバーは現在、 fastly/mcp GitHub リポジトリでスタンドアロンの Go ツールとして利用可能です。このツールを使用するには、 Fastly アカウント と CLI がインストールされている必要があります。

2. AI 開発者ツールを設定する

AI 開発者ツールを選択し、次の設定手順に従います。

Claude Desktop

Claude の設定ファイルに、以下を追加します。

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

Linux: ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

Claude Code

次のコマンドを実行します。

claude mcp add fastly /path/to/fastly-mcp

Roo Code

Roo Code の MCP ボタンをクリックします "Edit Global MCP"もしくは"Edit Project MCP"を選択します。 次の設定を追加します。

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

3. 最初のプロンプト

MCP時代の古典的な「ハローワールド」を試してみましょう。

👤 あなた : 「私のすべての Fastly のサービスを表示してください」

🤖 AI : 「あなたのすべての Fastly のサービスを一覧表示します...」

これで終了です。現在、MCP を使用して AI 開発ツールとやり取りしています。

Claude に、KV store を作成してサービスに接続するように依頼します。この動画は早送りされています。LLM によるテキスト生成は、まだ同等の速度に達していません。

インフラストラクチャの管理におけるセキュリティの重要性を理解しているからこそ、Fastly MCP サーバーはこれらの点を念頭に置いて設計されています。これは、Fastly CLI コマンドを MCP 準拠のインターフェースでラップすることで動作します。つまり、Fastly CLI で認証を行うだけで、その後 MCP サーバーはそれを介して呼び出しを行います。この方法で、Fastly API キーが LLM に公開されることを防ぎ、あらゆる種類のプロンプトエンジニアリング攻撃を防ぐことができます。Frank Denis 氏のブログ 漏洩した MCP サーバー では、API キーを安全に管理する方法が説明されています。

しかし、それはあなたに何ができるのでしょうか？今すぐ試すことができるプロンプトをいくつかご紹介します。

コンテンツ配信ネットワーク設定管理 : 自然言語プロンプトを使用して、Fastly サービスの作成、一覧表示、更新、削除、バージョン管理、ドメインとバックエンドの設定を簡単に行うことができます。AI ツールに「'my-app-service'という名前の新しいFastlyサービスを作成する」もしくは「'my-app-service'にドメイン'example.com'を追加する」のように指示します。MCP サーバーは、基盤となる API の複雑な処理を管理します。

キャッシュの管理と削除 : キャッシュ設定の定義や、キャッシュされたコンテンツの即時削除が簡単になります。AI ツールに「' www.example.com/image.png ' のキャッシュを削除する」もしくは「'blog-service' のデフォルト TTL を1時間に設定する」のように指示します。AI がアクションを確認し、手動の手順を排除します。

パフォーマンスインサイト : 統計情報と指標を取得し、パフォーマンスを分析し、最適化すべき領域を特定します。「過去1週間のメインサイトのトラフィックパターンはどのようなものでしたか？」もしくは「'image-assets-service' の現在のキャッシュヒット率はどれくらいですか？」と質問します。MCP サーバーを基盤とする AI ツールが、このデータを取得してわかりやすい形式で表示します。さらに、最適化案を提案することもあります。

でも、私の言葉を鵜呑みにしないでください。これらのプロンプトを実際に試してみて、 Fastly コミュニティフォーラム で発見したことを教えてください。そこは魔法が起こる場所です。私たちは以下のようなことをお聞きしたいです。

フィードバック : 何が気に入りましたか？何がわかりにくいですか？

バグレポート : 何かが壊れましたか？ぜひお知らせください。

機能のリクエスト : MCP に期待する機能は何ですか？

そして最も重要なのは... あなたのプロンプト : 最もクリエイティブでパワフルで、驚くほど役立つプロンプトとプロンプトチェーンを共有してください。

Fastly MCP は単なるツールではありません。それは対話の始まりです。このプロジェクトの真の力は、その周囲にに形成されるコミュニティにあります。そのためには、あなたが必要です。