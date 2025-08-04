Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく

Jaskirat Singh Randhawa

Compute、Sr. Product Manager, Fastly

プロダクトCompute

Fastly のような強力なプラットフォームの管理は、面倒な作業であるべきではありません。CLI と API は詳細なコントロールを提供していますが、もしもサービス管理を単に「質問する」だけで行えるとしたらどうでしょうか？

Fastly MCP サーバーは、会話と同じくらい簡単に Fastly のインフラストラクチャとサービスを管理できる新しいオープンソースツールです。これは Fastly CLI へのセキュアなブリッジとして機能し、リクエストをコマンドに変換して、回答をチャットウィンドウに直接返します。Fastly のパワーをお気に入りの AI 開発ツールに組み込むことで、作業効率を向上させる強力な新しいワークフローとなります。

60秒で開始

準備はできましたか？これ以上簡単なことはありません。

1. MCP サーバーをインストールしてください。

Fastly MCP サーバーは現在、fastly/mcp GitHub リポジトリでスタンドアロンの Go ツールとして利用可能です。このツールを使用するには、Fastly アカウントCLI がインストールされている必要があります。

2. AI 開発者ツールを設定する

AI 開発者ツールを選択し、次の設定手順に従います。

Claude Desktop

Claude の設定ファイルに、以下を追加します。

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Linux: ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "fastly": {
      "command": "/path/to/fastly-mcp",
      "args": []
    }
  }
}

Claude Code

次のコマンドを実行します。

claude mcp add fastly /path/to/fastly-mcp

Roo Code

  1. Roo Code の MCP ボタンをクリックします

  2. "Edit Global MCP"もしくは"Edit Project MCP"を選択します。

  3. 次の設定を追加します。

{
  "mcpServers": {
    "fastly": {
      "command": "/path/to/fastly-mcp",
      "args": []
    }
  }
}

3. 最初のプロンプト

MCP時代の古典的な「ハローワールド」を試してみましょう。

👤 あなた : 「私のすべての Fastly のサービスを表示してください」
🤖 AI : 「あなたのすべての Fastly のサービスを一覧表示します...」

これで終了です。現在、MCP を使用して AI 開発ツールとやり取りしています。

Claude に、KV store を作成してサービスに接続するように依頼します。この動画は早送りされています。LLM によるテキスト生成は、まだ同等の速度に達していません。

インフラストラクチャの管理におけるセキュリティの重要性を理解しているからこそ、Fastly MCP サーバーはこれらの点を念頭に置いて設計されています。これは、Fastly CLI コマンドを MCP 準拠のインターフェースでラップすることで動作します。つまり、Fastly CLI で認証を行うだけで、その後 MCP サーバーはそれを介して呼び出しを行います。この方法で、Fastly API キーが LLM に公開されることを防ぎ、あらゆる種類のプロンプトエンジニアリング攻撃を防ぐことができます。Frank Denis 氏のブログ漏洩した MCP サーバーでは、API キーを安全に管理する方法が説明されています。

しかし、それはあなたに何ができるのでしょうか？今すぐ試すことができるプロンプトをいくつかご紹介します。

コンテンツ配信ネットワーク設定管理 : 自然言語プロンプトを使用して、Fastly サービスの作成、一覧表示、更新、削除、バージョン管理、ドメインとバックエンドの設定を簡単に行うことができます。AI ツールに「'my-app-service'という名前の新しいFastlyサービスを作成する」もしくは「'my-app-service'にドメイン'example.com'を追加する」のように指示します。MCP サーバーは、基盤となる API の複雑な処理を管理します。

キャッシュの管理と削除 : キャッシュ設定の定義や、キャッシュされたコンテンツの即時削除が簡単になります。AI ツールに「'www.example.com/image.png' のキャッシュを削除する」もしくは「'blog-service' のデフォルト TTL を1時間に設定する」のように指示します。AI がアクションを確認し、手動の手順を排除します。

パフォーマンスインサイト : 統計情報と指標を取得し、パフォーマンスを分析し、最適化すべき領域を特定します。「過去1週間のメインサイトのトラフィックパターンはどのようなものでしたか？」もしくは「'image-assets-service' の現在のキャッシュヒット率はどれくらいですか？」と質問します。MCP サーバーを基盤とする AI ツールが、このデータを取得してわかりやすい形式で表示します。さらに、最適化案を提案することもあります。

でも、私の言葉を鵜呑みにしないでください。これらのプロンプトを実際に試してみて、Fastly コミュニティフォーラムで発見したことを教えてください。そこは魔法が起こる場所です。私たちは以下のようなことをお聞きしたいです。

フィードバック : 何が気に入りましたか？何がわかりにくいですか？

バグレポート : 何かが壊れましたか？ぜひお知らせください。

機能のリクエスト : MCP に期待する機能は何ですか？

そして最も重要なのは... あなたのプロンプト : 最もクリエイティブでパワフルで、驚くほど役立つプロンプトとプロンプトチェーンを共有してください。

Fastly MCP は単なるツールではありません。それは対話の始まりです。このプロジェクトの真の力は、その周囲にに形成されるコミュニティにあります。そのためには、あなたが必要です。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ