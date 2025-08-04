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Jaskirat Singh Randhawa
Compute、Sr. Product Manager, Fastly
Jaskirat 氏は、Compute の Senior Product Manager です。彼は、 Compute における WebAssembly のパワーを活用したアプリのビルドやデプロイに向けた開発者の支援に注力しています。プロダクトマネジメントに従事する前は、エンジニアリング、アート、デザイン、ソフトウェア開発のバックグラウンドがありました。
Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ
Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。
Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく
新しいオープンソースの Model Context Protocol (MCP) サーバーを使用して、Fastly を簡単に管理できます。AI アシスタントと統合することで、サービスの一元的な会話型制御を実現します。