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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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Fastly のイメージオプティマイザーをお勧めする4つの理由

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

プラットフォームプロダクト

皆さんのチームは、拡大し続ける Web プロパティの画像ライブラリの管理に追われていませんか？ 手作業を増やしたり、高額な画像最適化専用ソリューションに投資したりすることなく、増大する画像ライブラリに対応する方法があります。Fastly のイメージオプティマイザー</u>です。

The Guardian や Big Cartel をはじめとする強力な Web プレゼンスを誇る大手ブランドは、Fastly のイメージオプティマイザーを活用して高解像度の画像をすばやく配信しています。このブログ記事では、同機能をおすすめする4つの理由についてご紹介します。

理由その1 : 理由その1 : 重要度の高い作業に費やす時間を増大可能

画像は Web サイトのバックボーンかもしれませんが、エンジニアリングチームにとって画像のリサイズは通常、ToDo リストの最も下の方に置かれています。 

イメージオプティマイザーは、基本的な作業からより複雑な作業まで、幅広いニーズに対応します。ダイナミックなリサイズや最大 50 MB までサポートが可能なイメージオプティマイザーは、画像配信に欠かせない重要な機能を提供します。

あるお客様</u>は、イメージオプティマイザーを活用することで、モバイル向けの画像ライブラリ全体の最適化にかかる時間を6か月から1週間に短縮できました。 

理由その2 : ページの読み込み時間を短縮 


画像最適化は、コアウェブバイタル</u>の強化戦略において非常に重要な役割を担います。画像を最適化することでページの読み込み時間が短縮されるため、ユーザーの拡大やコンバージョン率の改善、SEO ランキングの向上など、ビジネス上の重要な目的を達成することができます。 

Buzzfeed は、画像最適化によって実際にパフォーマンスの向上に成功したお客様の1社です。同社はイメージオプティマイザーを利用して、ブラウザのフリーズが起こりやすい 250 MB という巨大なサイズの「100 Greatest Gifs of all Time」という記事を、より処理しやすい 6 MB にまで縮小させました。その結果、読者はこの人気記事に快適にアクセスできるようになり、イライラから解放されました。

理由その3 : インフラコストの削減 

高価な画像変換用アプリケーションやサーバーをオリジンで使用する必要がなくなります。またソースファイルをひとつのみ保存し、必要に応じて最適な画像をエッジで生成して配信することでストレージコストを節約できます。

さらに、Fastly のダッシュボードで画像リクエストの合計数を確認することもできます。

理由その4 : 最先端の機能を随時追加

イメージオプティマイザーを担当する Fastly のプロダクトチームは、同プロダクトの機能とサポートの強化に取り組み続けます。そのため Fastly に投資するお客様は、常に最先端のテクノロジーをご利用いただけます。

具体的には、お客様からのリクエストが最も多い以下のような機能のリリースを開始しました。

  • AVIF 出力形式 : AVIF (別名 AV1 Image File Format) のサポートを追加しました。これはオープンソースでロイヤリティーフリーの画像形式で、他の形式に比べてファイルサイズを大幅に縮小できることから普及が進んでいます。

  • 色の識別による自動トリム : 色の識別に基づいて自動的に境界線を検出して画像をトリミングできます。Napster のチームは、「この機能は今後も継続してください。そうでないと、自分たちで同じものを構築しなければなりません」と語っていました。

  • メタデータのパススルー : メタデータを完全に削除するのではなく、その一部を保持します。例えばニュースサイトでは、法的な理由から著作権などビジネス特有のメタデータを保持しつつ、その他のメタデータを削除してパフォーマンスを最適化しなければならない場合があります。

イメージオプティマイザーに興味がおありですか？ Fastly Webサイトでイメージオプティマイザーを体験</u>されるか、トライアル</u>に今すぐご登録ください。

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