Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由 Simon Wistow Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。 2026年4月09日

Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。 2026年4月08日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。 Stephen Stierer, Anjan Srinivas クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。 2026年2月05日

レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避 Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示 Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。 2025年11月14日

Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え Sy Brand Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。 2025年10月30日

Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法 Daniel Axtens Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。 2025年10月09日

Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する John Agger AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。 2025年9月12日

HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, さらに2記事を表示 他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。 2025年8月07日

Fastly Compute で TypeScript を始める 大室克之 Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。 2025年6月26日

Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを達成しました Chris Ritter Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを取得し、AWS Marketplace ユーザーの調達とコスト削減を促進しています。今回はクラウドに最適化されたコンテンツ配信ネットワークとセキュリティソリューションについてご紹介します。 2025年6月18日

Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。 2025年5月23日

Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで Terri Allegretto, Robyn Bean Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。 2025年3月24日

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合 Ajay Bharadwaj Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。 2025年2月05日

Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ Simon Wistow Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。 2025年1月27日

Fastly への移行で Webサイトを加速 Lucas Olslund コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。 2024年8月26日

無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に Simon Wistow Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。 2024年6月20日

Glitch で Fastly CDN の使用開始がさらに簡単に Sue Smith Glitch によって Fastly 経由でのWebサイトトラフィックの配信がさらに容易になりました。簡単なオンボーディングを可能にする Fastly 初の開発者ガイドをご紹介します。 2024年5月22日