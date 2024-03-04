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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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プラットフォーム

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  • Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出

    Kim Ogletree

    Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。

    会社ニュース
    さらに4記事を表示

  • 無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由

    Simon Wistow

    Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。

    ストリーミング
    さらに3記事を表示

  • Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします

    Guy Nir

    Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。

    プラットフォーム
    さらに3記事を表示

  • 圧力下のヨーロッパ

    Noel Penzer

    お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。

    セキュリティ
    さらに5記事を表示

  • クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    プラットフォーム

  • レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避

    Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示

    Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。

    業界インサイト
    さらに3記事を表示

  • Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え

    Sy Brand

    Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。

    Compute
    さらに4記事を表示
    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法

    Daniel Axtens

    Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに4記事を表示
    ピラミッドの頂点

  • Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する

    John Agger

    AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。

    AI
    さらに2記事を表示

  • HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス

    Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, さらに2記事を表示

    他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。

    セキュリティ
    さらに4記事を表示

  • Fastly Compute で TypeScript を始める

    大室克之

    Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。

    Compute
    さらに3記事を表示

  • Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを達成しました

    Chris Ritter

    Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを取得し、AWS Marketplace ユーザーの調達とコスト削減を促進しています。今回はクラウドに最適化されたコンテンツ配信ネットワークとセキュリティソリューションについてご紹介します。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに3記事を表示

  • Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する

    Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。

    Compute
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  • Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで

    Terri Allegretto, Robyn Bean

    Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。

    CDN &amp; デリバリー
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  • キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合

    Ajay Bharadwaj

    Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。

    CDN &amp; デリバリー
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  • Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ

    Simon Wistow

    Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。

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  • Fastly への移行で Webサイトを加速

    Lucas Olslund

    コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。

    パフォーマンス
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    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • 無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

    Simon Wistow

    Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。

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    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • Glitch で Fastly CDN の使用開始がさらに簡単に

    Sue Smith

    Glitch によって Fastly 経由でのWebサイトトラフィックの配信がさらに容易になりました。簡単なオンボーディングを可能にする Fastly 初の開発者ガイドをご紹介します。

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  • ひとつになった Fastly - ログインエクスペリエンスの統合

    Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran

    この度、Fastly と Signal Sciences のコンソールのログインインターフェイスが統合され、よりシンプルかつ簡単に Fastly の製品やサービスにアクセスできるようになりました。

    会社ニュース
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