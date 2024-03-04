プラットフォーム
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Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出
Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。
無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由
Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。
Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします
Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。
圧力下のヨーロッパ
お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。
クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。
クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。
レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避
Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。
Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え
Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。
Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法
Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。
Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する
AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。
HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス
他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。
Fastly Compute で TypeScript を始める
Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。
Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを達成しました
Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを取得し、AWS Marketplace ユーザーの調達とコスト削減を促進しています。今回はクラウドに最適化されたコンテンツ配信ネットワークとセキュリティソリューションについてご紹介します。
Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する
Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。
Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで
Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。
キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合
Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。
Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ
Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。
Fastly への移行で Webサイトを加速
コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。
無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に
Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。
Glitch で Fastly CDN の使用開始がさらに簡単に
Glitch によって Fastly 経由でのWebサイトトラフィックの配信がさらに容易になりました。簡単なオンボーディングを可能にする Fastly 初の開発者ガイドをご紹介します。
ひとつになった Fastly - ログインエクスペリエンスの統合
この度、Fastly と Signal Sciences のコンソールのログインインターフェイスが統合され、よりシンプルかつ簡単に Fastly の製品やサービスにアクセスできるようになりました。