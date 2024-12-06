ベータ版の新しいサーバーレスコンピューティング環境

Fastly は設立当時から、「開発者がデータやアプリケーションをエッジに移行できるプラットフォームを作る」という明確なビジョンを掲げています。8年前にエッジクラウドプラットフォームを公開した際、 イベントドリブン型コンテンツのキャッシュ 、 即時更新 、エンドユーザーに限りなく近い場所へのロジックのオフロードといった機能を搭載し、これまでにないコントロールをお客様に提供しました。それ以降、 お客様による独自の素晴らしいソリューションの構築 をサポートし続けています。同時に、お客様からは貴重なフィードバックを共有していただいています。その過程で、スピード、安全性、機能性の3つが、すべての方にとって大切なポイントであることを実感しました。また、その中で開発者のエルゴノミクスがいかに重要かを知ることもできました。誰もが自分にとって自然な環境で、馴染みのある言語を使いコードを記述したいと思っているのです。私たちは、サーバーでのプログラミングの柔軟性とブラウザのプログラミングの利便性を兼ね備え、これらをエッジで実現できるプラットフォームを構築しています。

そこで今回は、Fastly の次世代エッジ・コンピューティング・ソリューションをご紹介します。Fastly の Compute@Edge のプライベートベータ版が利用可能になりました。これまでにないパフォーマンスと安全性を兼ね備えた、パワフルかつ柔軟性に優れ、スケーラブルなこのプラットフォームを活用して、ネットワークエッジでサーバーレスアプリケーションを構築できます。

「これまでにない」というのは、市場にある他の製品よりも起動時間が100倍速く、お客様やエンドユーザーに独自の安全な環境を提供しながら驚異的なスピードを大規模に利用できるということを意味します。

複雑な問題に対するカスタムロジックのデプロイ

オープンソースの WebAssembly のランタイム兼コンパイラである Lucet を搭載した Compute@Edge では、これまで不可能だったさまざまなことが可能になります。まず、Rust 言語 ( 2019年の StackOverflow による調査 で最も人気の高い言語に選出) のサポート、同時フェッチ、ボディ処理といった機能をリリースしました。これによりユーザーエクスペリエンスやインタラクションをパーソナライズできる複雑なアプリケーションを構築することができます。こうしたアプリケーションは、64か所の POP と 52 Tbps のネットワーク容量 (2019年8月1日時点) を誇るグローバルに分散されたプラットフォーム上でマイクロ秒単位の速さで実行されます。

Compute@Edge を利用することで、これまでお問い合わせいただいた重要なユースケース向けのアプリケーションも構築できるようになりました。以下に Compute@Edge のメリットの一部をご紹介します。

GraphQL : GraphQL は大幅な効率化を実現し、リクエストしたいデータを正確に指定することができます。この柔軟性は素晴らしいのですが、一方でレスポンスのキャッシュが難しいという問題もありました。Compute@Edge により GraphQL をネットワークエッジから配信し、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できるようになります。

API ゲートウェイ : API ゲートウェイは重要な Web API の前に配置され、優れた安全性と可用性、高速化を実現します。Compute@Edge では、お客様独自のカスタム API 保護ロジックを開発することができます。認証、暗号化、キャッシュなどさまざまな利用方法をご検討ください。

マニフェスト操作 : マニフェスト操作では、世界中のユーザーにマルチ CDN のライブストリーミングをスムーズに提供するなど、「ベストパフォーマンス優先」のアプローチでコンテンツを配信できます。

皆さんのアイディア、ユースケース、コードをお試しください

Compute@Edge の利用には、プライベートベータ版へのお申し込みが必要です。ロジックを Fastly のエッジに移行し、サーバーレスアプリケーションを使ったテストを安全な環境で行う準備が整っているお客様を募集しています。ライブコードをテストする準備が十分に整っていない場合でも、ベータ版に申し込むことでニュースやデモ、調査、Fastly のエンジニアリングチームとのディスカッションをご利用いただけます。ぜひ今すぐご登録ください。最新情報をお届けします。

また、来週ニューヨーク近辺にいらっしゃる方は、Fastly のフラッグシップ・カスタマー・カンファレンス Altitude NYC にご参加いただき、Compute@Edge のライブデモをご覧ください。Fastly 一同、会場にて皆様とエッジコンピューティングのお話ができることを楽しみにしています。

これは Fastly のサーバーレスコンピューティング環境の始まりにすぎません。私たちは今後も未来に目を向け、このプロダクトを進化させ続けながら、皆さまに優れたサービスや機能を提供できるよう取り組みます。今すぐベータ版にお申し込みください。Fastly と共にテクノロジーを進化させましょう。