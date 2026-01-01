Entdecken Sie, wie Fastly Developer bei der Entwicklung schneller, sicherer und hochgradig personalisierter Anwendungen unterstützt.
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Eine neue Architektur für das moderne Internet
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Die Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen Erlebnissen
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Unser modernes Netzwerk verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil und bietet Ihnen Sicherheit, damit Sie Inhalte schnell und sicher ausliefern können.
Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit
Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse
Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse
Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung
Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit
Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge
Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen
Vereinfachte TLS-Verwaltung
Ihre direkte Verbindung zu Fastly
Einfache Verwaltung von IP-Adressen
Moderne Protokolle
Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen
Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung
Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen
Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe
Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab
Schutz vor Client-seitigen Angriffen
Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.
Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen
Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist
Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden
Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist
Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.
Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.
KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Log-Streaming und Analyse in Echtzeit
Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten
Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene
Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge
Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken
Interagieren Sie mit praktischen Einblicken
Unsere Erfolgsbilanz beweist: Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele.
Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice
Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen
Erstklassiger Support von A–Z
Maximale Kontrolle und Flexibilität
Kompetenter Schutz für Webanwendungen
Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser
Wir hinterfragen den Status quo für alle digitalen Kundenerlebnisse.
Sorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf Abruf
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Echtzeitjournalismus mit besseren Lesererlebnissen
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Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten
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Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly
So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer
Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform
Bei Fastly finden Entwickler alles, was sie brauchen, um echte Echtzeitanwendungen zu entwickeln – von Daten über Computing bis hin zu KI
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