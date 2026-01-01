Adam ist Senior Software Engineer bei Fastly. Er hatte das Glück, schon in jungen Jahren mit der Programmierung in Scheme zu beginnen, und hat seitdem eine Leidenschaft für funktionale und denotationelle Programmierung entwickelt. Nachdem er jahrelang in Haskell at Galois gearbeitet hat, hat er sich in letzter Zeit auf Low-Level-Systemprogrammierung mit Rust konzentriert. Vor seinem Informatikstudium studierte er Russische Sprache und Literatur und Archäologie und lernte, wie man Kleinflugzeuge fliegt.

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