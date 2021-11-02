Alex Kesler
Senior Software Engineer, Fastly
Alex arbeitet für Fastlys Data Team an Produkten zur Log-Bereitstellung. Der Schwerpunkt seiner Karriere lag schon immer auf Datenübermittlung und Ereignisbenachrichtigung in verteilten Systemen, mit denen sich Servicebereitstellungs- und Business-Intelligence-Ziele erreichen lassen. Seine Freizeit verbringt Alex am liebsten mit Familien und Freunden im Freien beim Paddelboarden, Schnorcheln oder Kajaken.
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Ihr Einstieg in Fastlys Echtzeit-Logs und Compute
In diesem Tutorial führen wir Sie durch die grundlegenden Schritte der Ausgabe von Benachrichtigungen an STDIO und der Nachverfolgung dieses Outputs mithilfe der Fastly CLI sowie die Konfiguration eines Log Streaming Endpoints, die Ausgabe von Logs in Ihrer Anwendung und die Bestätigung der Übermittlung dieser Logs an das gewünschte Ziel.