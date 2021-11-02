Alex Kesler

In diesem Tutorial führen wir Sie durch die grundlegenden Schritte der Ausgabe von Benachrichtigungen an STDIO und der Nachverfolgung dieses Outputs mithilfe der Fastly CLI sowie die Konfiguration eines Log Streaming Endpoints, die Ausgabe von Logs in Ihrer Anwendung und die Bestätigung der Übermittlung dieser Logs an das gewünschte Ziel.