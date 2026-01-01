Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Alice Nodelman sich auf die automatisierte Prüfung schwer zu testender Software spezialisiert. Sie ist der festen Überzeugung, dass Software halten muss, was sie verspricht. Alice hat Online-Marktplätze simuliert, riesige Datenbanken generiert, Web-Browsing repliziert und Clouds von virtuellen und realen Rechnern in Armeen von Testdrohnen verwandelt. Seit Kurzem ist sie Senior QA Automation Engineer bei Fastly und leitende Entwicklerin von Inhouse-Testlösungen, worunter auch die Überprüfung der Bildoptimierung und die Sicherstellung der korrekten Zertifikatsverwaltung fällt. Eines Tages wird sie alles automatisieren.

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