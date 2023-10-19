Aneel Dadani leitet das globale Security TAM Team bei Fastly. Seine Karriere bei Fastly begann mit der Übernahme von Signal Sciences. Aneel Dadani engagiert sich aktiv in der OWASP und CSA Community in und um Los Angeles. In seiner Freizeit widmet er sich neuerdings dem Golfsport und verwöhnt seinen Chihuahua.

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