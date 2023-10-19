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Aneel Dadani
Fastly
Aneel Dadani leitet das globale Security TAM Team bei Fastly. Seine Karriere bei Fastly begann mit der Übernahme von Signal Sciences. Aneel Dadani engagiert sich aktiv in der OWASP und CSA Community in und um Los Angeles. In seiner Freizeit widmet er sich neuerdings dem Golfsport und verwöhnt seinen Chihuahua.
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Vermeidung von Geschenkkartenbetrug mit der Next-Gen WAF
Geschenkkartenbetrug ist inzwischen ein Problem, das jährlich Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar verursacht, und zwar nicht nur bei Verbrauchern.