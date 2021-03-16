Annette verbrachte ihre Tage damit, in Fastlys Büro in Denver herumzulaufen, Off-site-Events zu unterstützen, Veranstaltungen zu organisieren und alle Bürohunde zu streicheln. In der jetzigen Zeit, in der sie von zu Hause aus tätigt ist, arbeitet sie mit verschiedenen Teams im People Team und neuerdings auch eng mit dem internen Team für Mitarbeiterkommunikation zusammen. Sie hat die University of Colorado Boulder mit einem Abschluss in Anthropologie absolviert. Wenn sie nicht arbeitet, findet man sie in den Rocky Mountains beim Snowboarden, in ein Buch vertieft oder beim Zubereiten eines fantastischen Filterkaffees.

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