Annette Cipollini
Workplaces Coordinator, Büro Denver
Annette verbrachte ihre Tage damit, in Fastlys Büro in Denver herumzulaufen, Off-site-Events zu unterstützen, Veranstaltungen zu organisieren und alle Bürohunde zu streicheln. In der jetzigen Zeit, in der sie von zu Hause aus tätigt ist, arbeitet sie mit verschiedenen Teams im People Team und neuerdings auch eng mit dem internen Team für Mitarbeiterkommunikation zusammen. Sie hat die University of Colorado Boulder mit einem Abschluss in Anthropologie absolviert. Wenn sie nicht arbeitet, findet man sie in den Rocky Mountains beim Snowboarden, in ein Buch vertieft oder beim Zubereiten eines fantastischen Filterkaffees.
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Rückblick auf Fastlys allererste „Global Week of Service“
Dieses Jahr haben wir unser Team dazu ermutigt, sich eine Auszeit von der Arbeitswoche zu nehmen, um gemeinsam Gutes zu tun, sich mit Kollegen auszutauschen und Organisationen zu unterstützen, die etwas bewegen.