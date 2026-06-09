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Content Delivery (CDN) Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit Livestreaming Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse Videostreaming (VoD) Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse Media Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung On-the-Fly Packager Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit Image Optimizer Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge Loadbalancer Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen TLS-Verschlüsselung Vereinfachte TLS-Verwaltung Origin Connect Ihre direkte Verbindung zu Fastly IP-Adressen Einfache Verwaltung von IP-Adressen HTTP/3 und QUIC Moderne Protokolle Domain Research API Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAF Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung Bot-Management Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen DDoS-Schutz Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe API-Sicherheit Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab Client-seitiger Schutz Schutz vor Client-seitigen Angriffen AI-Bot-Management Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge Computing Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse. Key Value Store Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen WebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Enterprise Serverless Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist KI Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching. Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Programmierbarer Cache Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt. MCP Server KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-Logging Log-Streaming und Analyse in Echtzeit Edge Observer Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten Domain Inspector Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene Origin Inspector Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge Benachrichtigungen Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken Log Explorer &amp; Insights Interagieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

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Professional Services Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice Live Entertainment Services Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen Support-Pläne Erstklassiger Support von A–Z Managed CDN Maximale Kontrolle und Flexibilität Managed Security Kompetenter Schutz für Webanwendungen Kunden-Support Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

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Medien-Streaming Sorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf Abruf Neue Medien Mehr Performance für neue Medienmarken Digitales Publishing Echtzeitjournalismus mit besseren Lesererlebnissen Einzelhandel &amp; E-Commerce Schnelle, personalisierte und skalierbare Kundenerlebnisse Finanzdienstleistungen Integrierte Sicherheit zum Schutz von Kundendaten Hightech Sofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres Geschäftswachstums Reise- und Gastgewerbe Maßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und Besucher E-Learning Bieten Sie sichere, skalierbare Lernerlebnisse Gaming Fördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-Downloads iGaming Liefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
Infrastruktureinsparungen Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten Multi-Cloud-Optimierung Sorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-Ressourcen Kundenvertrauen Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly Datenschutz So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer Sustainability Dashboard Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

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Artur Bergman

Gründer und Chief Technology Officer, Fastly

Artur Bergmann ist seit April 2024 Chief Technology Officer und Gründer bei Fastly. Zuvor war er von Februar 2020 bis April 2024 Chief Architect, von unserer Gründung im März 2011 bis Februar 2020 Chief Executive Officer, von Februar 2020 bis April 2023 Vorstandsvorsitzender und seit unserer Gründung Vorstandsmitglied. Von September 2007 bis Juni 2011 arbeitete er als Manager, Vice President und danach als Chief Technology Officer bei Wikia Inc., einer globalen Community-Plattform für den Wissensaustausch. Von November 2005 bis März 2007 war er Engineering Manager bei Six Apart, einem sozialen Netzwerk. Von Mitte 2003 bis August 2005 war Artur Bergman Engineering Manager von Fotango Ltd., einer Tochtergesellschaft von Canon Europe.