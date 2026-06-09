Artur Bergmann ist seit April 2024 Chief Technology Officer und Gründer bei Fastly. Zuvor war er von Februar 2020 bis April 2024 Chief Architect, von unserer Gründung im März 2011 bis Februar 2020 Chief Executive Officer, von Februar 2020 bis April 2023 Vorstandsvorsitzender und seit unserer Gründung Vorstandsmitglied. Von September 2007 bis Juni 2011 arbeitete er als Manager, Vice President und danach als Chief Technology Officer bei Wikia Inc., einer globalen Community-Plattform für den Wissensaustausch. Von November 2005 bis März 2007 war er Engineering Manager bei Six Apart, einem sozialen Netzwerk. Von Mitte 2003 bis August 2005 war Artur Bergman Engineering Manager von Fotango Ltd., einer Tochtergesellschaft von Canon Europe.

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