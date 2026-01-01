Blake ist ein Operations Engineer bei Fastly. Zuvor war er über 12 Jahre lang Teil des Teams der Canadian Broadcasting Corporation und arbeitete in der schnelllebigen Nachrichten- und Medienumgebung. Während dieser Zeit hielt er eine der wichtigsten Websites Kanadas während großer Nachrichtenereignisse verfügbar. Seine umfassenden Kenntnisse der Web-Performance stellen sicher, dass Fastly mit neuen Technologien immer auf der Höhe der Zeit ist.

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