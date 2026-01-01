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Blake Crosby
Manager, Network Operations Center bei Fastly
Blake ist ein Operations Engineer bei Fastly. Zuvor war er über 12 Jahre lang Teil des Teams der Canadian Broadcasting Corporation und arbeitete in der schnelllebigen Nachrichten- und Medienumgebung. Während dieser Zeit hielt er eine der wichtigsten Websites Kanadas während großer Nachrichtenereignisse verfügbar. Seine umfassenden Kenntnisse der Web-Performance stellen sicher, dass Fastly mit neuen Technologien immer auf der Höhe der Zeit ist.