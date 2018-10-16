Brandon Hsieh

Hier bei Fastly sind wir uns bewusst, dass unsere Edge-Cloud-Plattform eine Erweiterung Ihrer kritischen Infrastruktur und Datenströme darstellt. Sie fragen sich also möglicherweise zu Recht, wie wir die Daten, die Sie mit uns teilen, schützen und wie wir Ihnen dabei helfen, Ihre Sicherheits- und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Vertrauenswürdigkeit und Transparenz sind Teil unserer Grundwerte. Unseren Kunden solche Fragen zu beantworten gehört für uns also einfach mit dazu. So freuen wir uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Fastly eine Service-Organization-Control-2-Prüfung (SOC-2-Prüfung) des Typs 2 für die Verwaltung und Sicherung unserer Edge-Cloud-Plattform abgeschlossen hat.