Brandon Hsieh
Senior Director of Technology Compliance, Fastly
Als Senior Director of Technology Compliance bei Fastly hilft Brandon dabei, Technologie- und Datenmanagement-Prozesse mit Audit-Anforderungen, Kundenerwartungen und DevOps-Konventionen in Einklang zu bringen. Davor arbeitete er bei Firmen wie Ernst & Young und American Express, bei denen er während seiner Laufbahn vom externen Auditor bis zum internen Berater verschiedene Positionen inne hatte. Brandon hat einen Bachelor of Science in Management Information Systems von der Brigham Young University.
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Fastly stellt SOC 2 Typ 2 für die gesamte Plattform bereit | Fastly
Hier bei Fastly sind wir uns bewusst, dass unsere Edge-Cloud-Plattform eine Erweiterung Ihrer kritischen Infrastruktur und Datenströme darstellt. Sie fragen sich also möglicherweise zu Recht, wie wir die Daten, die Sie mit uns teilen, schützen und wie wir Ihnen dabei helfen, Ihre Sicherheits- und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Vertrauenswürdigkeit und Transparenz sind Teil unserer Grundwerte. Unseren Kunden solche Fragen zu beantworten gehört für uns also einfach mit dazu. So freuen wir uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Fastly eine Service-Organization-Control-2-Prüfung (SOC-2-Prüfung) des Typs 2 für die Verwaltung und Sicherung unserer Edge-Cloud-Plattform abgeschlossen hat.