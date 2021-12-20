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Bridget Lane
Senior Software Developer, Fastly
Bridget Lane is a senior engineer at Fastly focused on our backend API. She regularly works with Compute@Edge and Varnish. When not at work, you can find her training for triathlons, baking cookies, or exploring Washington, DC.
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Welche Vorteile hält „die Edge“ für digitales Publishing bereit?
Indem Sie Ihre Inhalte näher an die Leser bringen, umgehen Sie die konventionellen Kosten und Regeln, die typischerweise mit Serverplatz und Wartung der Infrastruktur verbunden sind. Zusätzlich profitieren Sie von einigen weiteren Vorteilen. Lassen Sie uns diese näher untersuchen.