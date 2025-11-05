Als Senior Serverless Solutions Architect bei Fastly löst Brock interessante Edge-Computing-Probleme und setzt sich für alles ein, was serverless ist. Bevor er zu Fastly kam, war er in verschiedenen Start-ups tätig, sowohl als Gründer als auch als früher Mitarbeiter. Wenn er nicht arbeitet, kann man ihn oft beim Motorradfahren durch die Canyons Kaliforniens, hinter der Linse einer Kamera oder auf der Suche nach besserem BBQ finden.

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