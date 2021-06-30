Brooks Cunningham
Senior Security Strategist, Fastly
Als Senior Security Strategist bei Fastly hilft Brooks Kunden dabei, hochperformante und sichere Erlebnisse für Endnutzer bereitzustellen. Er spezialisiert sich auf Anwendungsfälle in Zusammenhang mit Betrug und Missbrauch wie Account-Übernahme, Geschenkkartenbetrug oder Denial-of-Inventory-Angriffe.
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Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI)
Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln.
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So gelingt die Bereitstellung der Fastly Next-Gen WAF in weniger als 10 Minuten
Mit die größten Reibungspunkte bei der Absicherung von Web- und API-Endpoints sind komplizierte oder schwer zu wartende Sicherheitslösungen und eine langsame und mühsame Bereitstellung.
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Verschieben Sie Grinch-Bots mit Hilfe von erweiterten Sicherheitsdaten und unserer Edge-Cloud-Plattform in die Penalty Box.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Informationen aus einer Origin-Antwort nutzen können, um eine kompromittierte IP-Adresse in die Penalty Box zu setzen. Wir preisen stets unser Sicherheitsversprechen für die Edge an und dieses hier ist nur ein Beispiel von vielen.
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So nutzen Sie Request Enrichment bei unserer Next-Gen WAF, um kompromittierte Nutzerdaten zu identifizieren
Über Fastly abgewickelte Anfragen können auf vielerlei Weise bearbeitet werden. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie fundiertere Sicherheitsentscheidungen treffen können, wenn Sie Request Enrichment in Kombination mit unserer Next-Gen WAF nutzen.