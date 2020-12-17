Cassandra Dixon ist Senior Manager of Solutions Engineering. Ihr Architektenteam unterstützt Kunden bei der Implementierung und Schulung von Edge-Computing-Lösungen mit Fastly. Was ihr Leben außerhalb der Arbeit angeht, so teilt sie mit ihren Kollegen Interessen wie Fußball, Essen und Wein, Reisen und die Freuden und Schmerzen der Elternschaft.

Bio anzeigen