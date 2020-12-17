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Cassandra Dixon
Sr. Manager of Solutions Engineering, Edge Delivery
Cassandra Dixon ist Senior Manager of Solutions Engineering. Ihr Architektenteam unterstützt Kunden bei der Implementierung und Schulung von Edge-Computing-Lösungen mit Fastly. Was ihr Leben außerhalb der Arbeit angeht, so teilt sie mit ihren Kollegen Interessen wie Fußball, Essen und Wein, Reisen und die Freuden und Schmerzen der Elternschaft.
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Eine einheitliche Plattform ist die Zukunft von Secure DevOps
Fastly und Signal Sciences haben sich zusammengetan, um Web-App- und API-Sicherheit der nächsten Generation auf der Edge anzubieten. Erfahren Sie, was unseren Ansatz auszeichnet und wie er die Arbeit von Entwicklern sicherer macht als je zuvor.