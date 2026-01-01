Catharine leitet bei Fastly das Team Capacity Planning and Tools und bringt mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Aufbau von Netzwerk- und Rechenzentruminfrastrukturen, die den Anspruch haben, schnell zu skalieren und sicher zu sein, in das Unternehmen ein. Ihr komplett aus der Ferne arbeitendes Team aus Datenwissenschaftlern und Softwareingenieuren baut Prognosetools, um Fastly dabei zu helfen, dem Wachstum unserer Kunden einen Schritt voraus zu sein und unsere schönsten Hoffnungen auf ein modernes und vertrauenswürdiges Internet zu realisieren. Wenn sie nicht gerade versucht, die Zukunft vorherzusagen, strickt sie extrem komplizierte Pullover und denkt sich irrwitzige Wortspiele aus.

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