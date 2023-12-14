Charlie Bricknell ist Senior CSOC Analyst für die EMEA-Region bei Fastly. In der Vergangenheit war er innerhalb der Branche in verschiedenen Funktionen tätig und befasste sich dabei mit unterschiedlichsten Sicherheitsrisiken. Charlie Bricknell beschäftigt sich bevorzugt mit der Erforschung neuer Bedrohungen und der Entwicklung innovativer Methoden, um Fastly Kunden bei der Erkennung und Bekämpfung zu unterstützen. In seiner Freizeit begeistert er sich für das Klettern und die Fotografie.

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