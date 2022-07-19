Chris Buckley ist Principal Sales Engineer bei Fastly. Er baut und verwaltet seit über 20 Jahren Systeme und Infrastrukturen für das Internet und verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung verschiedener digitaler und Cloud-Transformationsprojekte in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Bevor er zu Fastly kam, war Chris Buckley Director of DevOps bei Business Insider (jetzt Insider, Inc.) und Opti9 Technologies, wo er für den Tier-3-Systemsupport und die NOC-Teams verantwortlich war.

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