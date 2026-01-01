Courtney Nash ist Fastlys Director of Content Strategy. Zuvor leitete sie die redaktionelle Programmierung und führte den Vorsitz bei mehreren Konferenzen für O'Reilly Media, unter anderem für Velocity, das in den frühen Anfängen von Fastly sehr wichtig war. Als ehemalige akademische Neurowissenschaftlerin ist sie immer noch fasziniert vom Gehirn und wie es unsere Interaktionen mit Technologie bestimmt. Sie hat Menschen beigebracht, wie man tanzt, wie das Gehirn funktioniert und wie man beim Mountainbiken richtig Luft schnappt.

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