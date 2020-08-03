Dana Wolf
SVP Product and Marketing, Fastly, Fastly
Dana Wolf ist SVP of Product and Marketing bei Fastly. Sie ist verantwortlich für die Produktstrategie und -ausführung von Fastlys Edge-Cloud-Plattform, einschließlich ihrer Sicherheits- und Compliance-Angebote. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Sicherheitsbereich mit den Schwerpunkten Virtualisierung und Cloud-Sicherheit, erweiterte Sicherheitsoperationen, Hardware Root of Trust und Governance, Risk und Compliance (GRC). Zuvor war sie Head of Product für die Cloud-Sicherheitsproduktlinien bei Open DNS (wurde von Cisco übernommen). Davor hatte sie sowohl bei Rapid7 als auch bei RSA eine leitende Funktionen im Bereich Produkt und Technik inne.
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Ein Jahr später: Ein Update zur gemeinsamen Entwicklung von Fastly und Signal Sciences
Mit der Übernahme von Signal Sciences haben wir den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das sich um den gesamten Bereitstellungspfad kümmert und diesen nicht nur robust und performant, sondern auch von Grund auf sicher macht. Hier ein kurzes Update, inwieweit wir dieses Ziel bereits erreicht haben.
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Die Security-DNA von Fastly: Ein Blick auf unsere Sicherheits-, Datenschutz- und Vertrauenskultur
Fastly hat eine lange Tradition in Sachen Sicherheit, die weit über unser Portfolio an Web-App- und API-Sicherheitsprodukten hinausgeht. Unsere Philosophie, Entwicklern die Zügel in die Hand zu geben, unser Fokus auf die Community und unsere werteorientierte Kultur tragen alle auf wichtige Weise zu unserer Sicherheits-DNA bei. Wie, verraten wir Ihnen in diesem Post.