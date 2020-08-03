Dana Wolf ist SVP of Product and Marketing bei Fastly. Sie ist verantwortlich für die Produktstrategie und -ausführung von Fastlys Edge-Cloud-Plattform, einschließlich ihrer Sicherheits- und Compliance-Angebote. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Sicherheitsbereich mit den Schwerpunkten Virtualisierung und Cloud-Sicherheit, erweiterte Sicherheitsoperationen, Hardware Root of Trust und Governance, Risk und Compliance (GRC). Zuvor war sie Head of Product für die Cloud-Sicherheitsproduktlinien bei Open DNS (wurde von Cisco übernommen). Davor hatte sie sowohl bei Rapid7 als auch bei RSA eine leitende Funktionen im Bereich Produkt und Technik inne.

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