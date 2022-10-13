Daniel Hampton ist Senior Solutions Architect bei Fastly. Er ist dafür verantwortlich, Kunden im Post-Sales-Prozess zu unterstützen, indem er ihnen pragmatische und effektive Anwendungssicherheit bietet. Daniel kam vor kurzem durch die Übernahme von Signal Sciences zu Fastly und brachte 16 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise Security mit. Im Laufe seiner Karriere war er in den Bereichen Datenbank-, Webanwendungs- und Containersicherheit, Richtlinienmanagement und Managed Services für kleine und mittelständische Unternehmen tätig.

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