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Daniel McCarney
Security Engineer
Daniel McCarney ist Security Engineer bei Fastly, wo er in der Zeit zwischen seinen Stürzen vom Skateboard Kryptowährungen bändigt.
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Fastly Services sind nicht von FREAK betroffen
Fastly ist nicht anfällig für Logjam. Wir bieten nur die sicherere Elliptic Curve Variante des Diffie-Hellman Key Exchange (ECDHE) und den RSA Schlüsselaustausch für Clients an, die ECDHE nicht unterstützen. Da Fastly keine exportfähigen Ciphersuite-Optionen oder die Standardversion des Diffie-Hellman Key Exchange anbietet, sind unsere Services nicht betroffen.