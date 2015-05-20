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Daniel McCarney
Security Engineer
Daniel McCarney ist Security Engineer bei Fastly, wo er in der Zeit zwischen seinen Stürzen vom Skateboard Kryptowährungen bändigt.
Fastly Services sind nicht von FREAK betroffen
Fastly ist nicht anfällig für Logjam. Wir bieten nur die sicherere Elliptic Curve Variante des Diffie-Hellman Key Exchange (ECDHE) und den RSA Schlüsselaustausch für Clients an, die ECDHE nicht unterstützen. Da Fastly keine exportfähigen Ciphersuite-Optionen oder die Standardversion des Diffie-Hellman Key Exchange anbietet, sind unsere Services nicht betroffen.