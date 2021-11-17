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Davin Camara
Vice President, Infrastructure Engineering, Fastly
Davin Camara ist Vice President of Infrastructure Engineering bei Fastly und leitet das Engineering und Sourcing von Fastlys Compute-, Netzwerk- und Datacenter-Plattform. Vor seiner Zeit bei Fastly war Davin Director für Hardware Engineering bei Salesforce, wo er das Hardware Innovation and Test Lab aufbaute.
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30 Jahre Websites: Zeit für einen Blick in die Zukunft
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Website lohnt es sich, auch an die nächsten 30 Jahre zu denken. Es gibt einige Bereiche, in denen wir als Entwickler und Ersteller von Websites Innovationen vorantreiben können – allen voran, Architektur und Sicherheit.