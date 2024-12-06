Verbesserte Transparenz über Infrastruktur und Anwendungen mit Origin Inspector und Domain Inspector. Jetzt allgemein verfügbar!

Wie erfassen Sie normalerweise Origin-Performance-Daten und Informationen auf Domainebene? Sie erstellen eine Logging-Pipeline, parsen die entsprechenden Daten und erstellen Queries zur Visualisierung in einem Dashboard. Vielleicht senden Sie die Daten ja auch zur Erfassung an einen externen Service und verknüpfen sie anschließend mit unseren Metriken und Statistiken ?

Wie umständlich. Wie zeitaufwändig in der Entwicklung und kostspielig in der Pflege. Zum Glück geht das jetzt auch anders!



Mit der Einführung von Origin Inspector und Domain Inspector können Sie sich jetzt aussagekräftige Einblicke verschaffen, und zwar direkt über die Nutzeroberfläche von Fastly und ohne den ganzen Stress. Beide Produkte sind ab sofort als General-Availability-Version für alle Kunden verfügbar.

Origin Inspector funktioniert mit allen Fastly Konfigurationen, egal ob Sie eine Single-Origin-, Multi-Cloud-, oder Multi-CDN-Architektur nutzen. Das Tool stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden.

Analysieren Sie Antwort-Statuscodes, Bandbreite und Origin-Latenz

Dank Domain Inspector können Sie den Request-Traffic Ihrer Domain analysieren, Traffic-Muster beobachten und Performance-Probleme identifizieren, damit Ihre Websites und Services reibungslos laufen. Daten sind in JSON-formatierten Datenströmen in Echtzeit und auch noch nachträglich verfügbar.

Vergleichen Sie Edge- und Origin-Daten einzelner Domains

Das Feedback der Kunden zu den Produkten in ihrer jeweiligen Beta - und Limited-Availability -Version war fantastisch. Seit der Markteinführung haben wir an folgenden Punkten gearbeitet:

Bequeme Erkennung oder Lokalisierung von Problemen mit der Origin-Performance dank Verteilung der Origin-Latenz in Origin Inspector

Beurteilung beobachteter Ereignisse auf der Edge oder dem Origin-Server mit kombinierten Daten auf Origin- und Edge-Ebene in Domain Inspector

Aktivierung und Deaktivierung von Origin Inspector oder Domain Inspector innerhalb eines Service durch unseren neuen Selbstaktivierungsprozess

Unsere Kunden nutzen bereits erfolgreich die Vorteile von Origin Inspector. Unter anderem auch dieser hier:

„Der Einsatz von Origin Inspector für das Echtzeit-Monitoring von Egress-Traffic sowie Fehlern von jedem unserer Origin-Server bietet uns deutlich mehr Transparenz. Außerdem konnten wir das Tool direkt in unsere bestehende Benachrichtigungslösung einbinden.“

– Ryan Townsend, Mitbegründer und CTO bei SHIFT Commerce

Verbesserte Transparenz garantiert