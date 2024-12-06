Origin Inspector und Domain Inspector noch heute kostenlos testen!

Wir freuen uns, den Launch der ersten kostenlosen 30-Tage-Testversionen von Origin Inspector und Domain Inspector bekannt geben zu dürfen.

Wenn Sie bereits mit dem Gedanken gespielt haben, die Erfassung von Performance-Daten auf Origin- oder Domain-Ebene zu optimieren, können Sie jetzt Echtzeit- und historische Daten direkt in der Fastly App aktivieren. Gehen Sie einfach zu den Registerkarten „Origin“ und „Domain“ im Bereich „Stats“ der Fastly App und aktivieren Sie noch heute Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion.

In unserer früheren Ankündigung </u> erfahren Sie, welche Metriken verfügbar sind. Origin Inspector </u> funktioniert mit allen Fastly Konfigurationen, egal ob Sie eine Single-Origin-, Multi-Cloud-, oder Multi-CDN-Architektur nutzen. Das Tool stellt Ihnen einen Datensatz und Visualisierungen zur Verfügung, die Echtzeit- und historische Einblicke in die Antworten bieten, die von Ihren Origin-Servern an unsere Edge Cloud übermittelt werden. Dank Domain Inspector </u> können Sie den Request-Traffic Ihrer Domain analysieren, Traffic-Muster beobachten und Performance-Probleme identifizieren, damit Ihre Websites und Services reibungslos laufen.

Sie können auch wählen, ob Sie die beiden kostenlosen Testversionen separat oder gleichzeitig nutzen möchten. Bei gleichzeitiger Nutzung erhalten Sie selbstverständlich auch die doppelte Anzahl an Metriken. Einen Monat lang kann Ihr Team unter Origin Inspector auf folgende Metriken zugreifen:

Anzahl der Antworten

Origin-Latenz

Origin-Bandbreite

Origin-Statuscodes (1XX, 2XX, 3XX, 4XX und 5XX)

Unter Domain Inspector stehen außerdem folgende Metriken zur Verfügung:

Zusammengefasste Origin- und Edge-Metriken für jede Domain

Anzahl der Anfragen auf der Edge

Edge-Hitraten

Bandbreite

Antwort-Statuscodes (1XX, 2XX, 3XX, 4XX und 5XX)

Beginnen Sie mit der Erfassung sämtlicher Enterprise-Metriken, die Ihnen folgende Möglichkeiten bieten:

Bequeme Verfolgung von Echtzeit- und historischen Metriken über das Dashboard

Zugriff auf und Reporting über jede Anfrage und Antwort von der Edge bis hin zum Origin-Server

Verbesserung der Performance durch schnelle Problemerkennung und -behebung

Vereinfachung komplexer Datenpipelines mit Drittanbietern

Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wann Ihre Testphase beginnt und wann sie endet. Jetzt müssen Sie nur noch zu den Registerkarten „Origin“ und „Domain“ im Bereich „Stats“ der Fastly App gehen und Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion aktivieren!