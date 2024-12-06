Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort

Ajay Bharadwaj

Produktmanager, Fastly

Dom Fee

Senior Manager, Product Management, Fastly

ComputeEdge-NetzwerkSecurity

Unternehmen verlagern immer mehr Workloads auf die Edge. Transparenz über das Verhalten der Origin-Server ist also unerlässlich, wenn es darum geht, die Verfügbarkeit zu gewährleisten und Traffic Flows zu analysieren. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Fehler und ausgehenden Traffic vom Origin-Server in Echtzeit zu überwachen. Das Sammeln zusammengefasster Daten (zum Beispiel zur Bandbreite oder zur Anzahl der Anfragen pro Origin-Server) kann für Fastly Services einen großen Mehrwert bieten. Diese Metriken können unter anderem zur Erkennung von Konfigurationsproblemen über mehrere Origin-Server oder Multi-Cloud-Implementierungen hinweg beitragen. Ein weiterer Anwendungsfall sind unerwartete Probleme, die bei einer neu implementierten Anwendung oder während eines Live-Events auftreten. 

Umso stolzer sind wir natürlich darauf, ankündigen zu können, dass Origin Inspector, das Fastly Produkt, das Ihnen sofortige Transparenz über Ihre Origin-Server bietet, jetzt auch für Compute Kunden verfügbar ist. Mit diesem Release erhalten unsere Kunden granulare Transparenz über ihre Origin-Server, einschließlich der Möglichkeit, Origin-Fehler zu identifizieren, Performance-Probleme zu untersuchen und weniger Zeit für die Fehlerbehebung aufzuwenden – ob in Single-Origin- oder Multi-Cloud-Architekturen. Origin Inspector vereinfacht die Abläufe auf unserer gesamten Plattform durch Echtzeit-Monitoring von Origin-Antworten, Bytes, Statuscodes und Latenzzeiten, aber ohne die Kosten und Komplexität, die mit dem Senden von Log-Daten an Drittanbieter-Tools verbunden sind.

„Der Einsatz von Origin Inspector für das Echtzeit-Monitoring von Egress-Traffic sowie Fehlern von jedem unserer Origin-Server bietet uns deutlich mehr Transparenz. Außerdem konnten wir das Tool direkt in unsere bestehende Benachrichtigungslösung einbinden.“
– Ryan Townsend, Mitbegründer und CTO bei SHIFT Commerce 

Neben den Wünschen unserer Compute Kunden haben wir auch die unserer Next-Gen WAF Nutzer mit VCL Services berücksichtigt und priorisiert. Die Fastly Next-Gen WAF basiert auf Compute – eine wichtige Integration, die bereits neue Funktionen für die Ermittlung von Origin Inspector Metriken für WAF-Traffic ermöglicht. Durch die Verknüpfung von Sicherheit und Transparenz liefern die Informationen über das Origin-Verhalten Erkenntnisse, mit deren Hilfe Kunden Änderungen oder Aktualisierungen der Next-Gen WAF-Regeln vornehmen können. Unsere Kunden profitieren von Origin Observability, die vollständig in die Fastly App integriert ist. 

Vorteile von Origin Inspector:

  • Verschaffen Sie sich Transparenz vom Origin-Server bis hin zur Edge, sodass Sie Echtzeitbenachrichtigungen erhalten und auf Änderungen im Verhalten des Origin-Servers in Echtzeit reagieren können.

  • Überwachen Sie Egress-Daten innerhalb der Fastly Nutzeroberfläche und erhalten Sie Benachrichtigungen, ohne dafür komplexe Datenpipelines einrichten zu müssen.

  • Greifen Sie auf Echtzeit- und historische Daten zu, um Fehler zu erkennen und die Performance Ihres Origin-Servers zu verbessern.

So funktioniert’s

Origin Inspector beruht auf unserer bestehenden Observability-Schnittstelle und bietet Echtzeit- und historische Einblicke in detaillierte Antwortdaten für den über Fastly gesendeten Origin Traffic. Kunden erhalten sowohl eine Origin-Übersicht als auch detaillierte Dashboards. Außerdem können Sie Origin Inspector über die Fastly Nutzeroberfläche direkt in ihrem Compute Service selbst aktivieren.

Abbildung 1: Beispiel für ein Origin Dashboard

Typische Anwendungsfälle:

  • Origin Monitoring: Überwachen Sie Ihren Origin-Server proaktiv und reagieren Sie rechtzeitig auf Probleme, die dort auftreten. 

  • Event Monitoring: Holen Sie sich End-to-End-Transparenz über den Traffic zu Ihrem Origin-Server bei kritischen Kalender- und Live-Ereignissen. 

  • Fehlerbehebung am Origin: Erfassen Sie jede Antwort, jedes Byte und jeden Statuscode Ihres Origin-Servers, um Einblicke in Origin-Fehler und -Ausfälle zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über unseren Origin Inspector oder probieren Sie ihn 30 Tage lang kostenlos für Ihren C@E Service aus. Aktivieren Sie die Testversion einfach selbst oder wenden Sie sich an kontakt@fastly.com.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren