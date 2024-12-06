Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort

Unternehmen verlagern immer mehr Workloads auf die Edge. Transparenz über das Verhalten der Origin-Server ist also unerlässlich, wenn es darum geht, die Verfügbarkeit zu gewährleisten und Traffic Flows zu analysieren. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Fehler und ausgehenden Traffic vom Origin-Server in Echtzeit zu überwachen. Das Sammeln zusammengefasster Daten (zum Beispiel zur Bandbreite oder zur Anzahl der Anfragen pro Origin-Server) kann für Fastly Services einen großen Mehrwert bieten. Diese Metriken können unter anderem zur Erkennung von Konfigurationsproblemen über mehrere Origin-Server oder Multi-Cloud-Implementierungen hinweg beitragen. Ein weiterer Anwendungsfall sind unerwartete Probleme, die bei einer neu implementierten Anwendung oder während eines Live-Events auftreten.

Umso stolzer sind wir natürlich darauf, ankündigen zu können, dass Origin Inspector, das Fastly Produkt, das Ihnen sofortige Transparenz über Ihre Origin-Server bietet, jetzt auch für Compute Kunden verfügbar ist. Mit diesem Release erhalten unsere Kunden granulare Transparenz über ihre Origin-Server, einschließlich der Möglichkeit, Origin-Fehler zu identifizieren, Performance-Probleme zu untersuchen und weniger Zeit für die Fehlerbehebung aufzuwenden – ob in Single-Origin- oder Multi-Cloud-Architekturen. Origin Inspector vereinfacht die Abläufe auf unserer gesamten Plattform durch Echtzeit-Monitoring von Origin-Antworten, Bytes, Statuscodes und Latenzzeiten, aber ohne die Kosten und Komplexität, die mit dem Senden von Log-Daten an Drittanbieter-Tools verbunden sind.

„Der Einsatz von Origin Inspector für das Echtzeit-Monitoring von Egress-Traffic sowie Fehlern von jedem unserer Origin-Server bietet uns deutlich mehr Transparenz. Außerdem konnten wir das Tool direkt in unsere bestehende Benachrichtigungslösung einbinden.“

– Ryan Townsend, Mitbegründer und CTO bei SHIFT Commerce

Neben den Wünschen unserer Compute Kunden haben wir auch die unserer Next-Gen WAF Nutzer mit VCL Services berücksichtigt und priorisiert. Die Fastly Next-Gen WAF basiert auf Compute – eine wichtige Integration, die bereits neue Funktionen für die Ermittlung von Origin Inspector Metriken für WAF-Traffic ermöglicht. Durch die Verknüpfung von Sicherheit und Transparenz liefern die Informationen über das Origin-Verhalten Erkenntnisse, mit deren Hilfe Kunden Änderungen oder Aktualisierungen der Next-Gen WAF-Regeln vornehmen können. Unsere Kunden profitieren von Origin Observability, die vollständig in die Fastly App integriert ist.

Vorteile von Origin Inspector:

Verschaffen Sie sich Transparenz vom Origin-Server bis hin zur Edge, sodass Sie Echtzeitbenachrichtigungen erhalten und auf Änderungen im Verhalten des Origin-Servers in Echtzeit reagieren können.

Überwachen Sie Egress-Daten innerhalb der Fastly Nutzeroberfläche und erhalten Sie Benachrichtigungen, ohne dafür komplexe Datenpipelines einrichten zu müssen.

Greifen Sie auf Echtzeit- und historische Daten zu, um Fehler zu erkennen und die Performance Ihres Origin-Servers zu verbessern.

So funktioniert’s

Origin Inspector beruht auf unserer bestehenden Observability-Schnittstelle und bietet Echtzeit- und historische Einblicke in detaillierte Antwortdaten für den über Fastly gesendeten Origin Traffic. Kunden erhalten sowohl eine Origin-Übersicht als auch detaillierte Dashboards. Außerdem können Sie Origin Inspector über die Fastly Nutzeroberfläche direkt in ihrem Compute Service selbst aktivieren.

Abbildung 1: Beispiel für ein Origin Dashboard

Typische Anwendungsfälle:

Origin Monitoring: Überwachen Sie Ihren Origin-Server proaktiv und reagieren Sie rechtzeitig auf Probleme, die dort auftreten.

Event Monitoring: Holen Sie sich End-to-End-Transparenz über den Traffic zu Ihrem Origin-Server bei kritischen Kalender- und Live-Ereignissen.

Fehlerbehebung am Origin: Erfassen Sie jede Antwort, jedes Byte und jeden Statuscode Ihres Origin-Servers, um Einblicke in Origin-Fehler und -Ausfälle zu erhalten.