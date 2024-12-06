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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability

Dom Fee

Senior Manager, Product Management, Fastly

Dom Soegono

Senior Product Manager, Observability, Fastly

Edge-NetzwerkObservabilityProdukt

Für den Fall, dass Sie es nicht mitbekommen haben, wir haben unsere Fastly Packages aktualisiert. Unsere Kunden können nun mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package erwerben, was die monatliche Abrechnung und den Kostenaufwand vorhersehbar macht. Wir freuen uns, Ihnen heute einige der neuen Funktionen in den Observability Packages im Detail vorstellen zu dürfen.

Bewertung von Servicemetriken anhand von nutzerdefinierten Warnmeldungen

Monitoring rund um die Uhr – Fastlys Benachrichtigungsfunktion ist ein zentrales Tool unserer Observability-Suite. Es sorgt dafür, dass Anwender immer über Probleme mit den Anwendungen und der Origin-Infrastruktur informiert sind. Dank der Möglichkeit, Benachrichtigungen zu konfigurieren und Einblicke in Echtzeit zu erhalten, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie stets bestens über den Zustand und die Performance Ihrer Services (egal ob CDN oder Compute) unterrichtet sind. So fällt es Ihnen leichter, überragende Nutzererlebnisse zu bieten, die Vertrauen schaffen. Warnmeldungen werden direkt per E-Mail oder über Kanäle wie Slack, Microsoft Teams oder PagerDuty an die zuständigen Teams verschickt.

Außerdem werden gezielte Warnmeldungen überall auf unserer Observability-Schnittstelle angezeigt, um eine schnellere Fehlerdiagnose zu ermöglichen und Benachrichtigungen genau da zu platzieren, wo Ihre Services und Origin-Infrastruktur überwacht werden. Wir haben auch Unterstützung für Terraform eingeführt, sodass Sie alle Ihre Warnmeldungen als Code erstellen und organisieren können. Mehrere Benachrichtigungen gleichzeitig anzuwenden und zu verwalten oder sie sogar über mehrere Services zugleich anzuwenden ist nun also ein Leichtes!

Wir stellen vor: Edge Observer, die aktualisierte Schnittstelle für alle Ihre Observability-Anwendungsfälle. Im Rahmen von Edge Observer können Sie Trends über alle Services hinweg analysieren (Kontoübersicht) oder bestimmte Services genauer unter die Lupe nehmen (Serviceübersicht). Daten lassen sich dabei problemlos in CDN und Compute aufteilen. Individuelle Dashboards sorgen für noch nutzerfreundlichere Datendarstellungen. Visualisieren und analysieren Sie Daten auf eine Art und Weise, die Ihre Geschäftsziele widerspiegelt, und gewinnen Sie umsetzbare Einblicke, die Ihnen bei der Performance-Optimierung, der Verbesserung der Zusammenarbeit und der Rationalisierung von Entscheidungsprozessen helfen.

Nutzerdefinierte Dashboards sind jetzt standardmäßig in allen Observability Packages enthalten.

Außerdem haben wir Detailseiten für Metriken eingerichtet, auf denen Sie eine bestimmte Metrik noch eingehender untersuchen können. Wir zeigen Durchschnitts-, Maximal-, Minimal- oder P95-Werte über verschiedene ausgewählte Zeiträume hinweg sowie eine Tabellenansicht dieser Daten. Darüber hinaus haben wir einen Bereich für Warnmeldungen hinzugefügt, in dem Sie alle geltenden Warnmeldungen einsehen und überwachen können. Diese Seite wird noch weiter verbessert und soll künftig zusätzliche Observability-Daten und aufschlussreiche Analysen liefern, um die Fehlerdiagnose zu erleichtern. Unser Ziel ist eine zentrale Ansicht für alles, was mit Observability zu tun hat.

Neben all diesen Neuerungen bietet unsere Compute Log Tailing UI Zugriff auf eine Liveansicht Ihrer Compute Logs. Filtern Sie damit ganz einfach nach „stderror“ und „stdout“ Nachrichten. Wir freuen uns darauf, unsere Logs noch enger in die Schnittstellen zu integrieren, die Sie täglich nutzen, um Sie künftig besser unterstützen zu können.

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Kontaktieren Sie Ihren Account Manager oder werfen Sie einen Blick auf unsere Observability Packages.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen unsere Support-Teams jederzeit gerne zur Verfügung.

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