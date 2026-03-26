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Frank Denis
Principal Engineer
Frank Denis ist Principal Engineer im Isolationsteam von Fastly. Vorher hat er als Sicherheitsforscher bei OVH gearbeitet und Cyberkriminalität bekämpft, um das Internet zu einem sichereren Ort zu machen. Außer für Computersicherheit interessiert Frank sich für digitale Bildverarbeitung und angewandte Kryptographie und trägt konstant zur Open-Source-Software bei.
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