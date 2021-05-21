iximeow, Chris Fallin

Wir haben vor Kurzem einen Compiler Bug in einem Teil des WebAssembly Compilers für Compute@Edge entdeckt. Der Fehler hätte zur Folge gehabt, dass ein WebAssembly Modul auf Speicher außerhalb des eigenen Sandbox-Heaps zugegriffen hätte. Nur dank der vielen daran beteiligten Personen, Prozesse und Tools wurde der Bug entdeckt und gepatcht, bevor ein Missbrauch möglich war.