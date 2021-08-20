Als Senior Sales Engineer im Media and Entertainment Team bei Fastly arbeitet Jim mit einigen der größten Medienmarken der Branche zusammen. In seinen über 25 Jahren als Softwareentwickler und Sales Engineer hat er unterschiedlichste technologische Innovationen mitentwickelt und vertrieben – von Hardware-Gerätetreibern bis hin zu Anwendungsplattformen. In seiner Freizeit geht Jim gerne mit seiner Familie und seinen zwei Welsh Corgis zum Wildwasser-Rafting.

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