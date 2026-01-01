Joan Jenkins ist Chief Marketing Officer bei Fastly und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Beschleunigung von Wachstum und der Erweiterung der Marktpräsenz von Unternehmen in Wachstumsphasen. Sie bringt nachweisliche Erfahrung im Einsatz von KI mit, um modernes Marketing umzusetzen, die Produktpositionierung zu stärken und den Kundenwert zu steigern. Vor Fastly war Jenkins als Chief Marketing Officer bei Mindtickle tätig, wo sie die Marketingstrategie, die Nachfragegenerierung, die Markenentwicklung, das Produktmarketing und die Verkaufsentwicklung leitete. Sie bekleidete zudem leitende Positionen im Marketing bei Informatica, Druva, Oracle und Cisco. Joan wurde von Pavilion als eine der 50 Top-CMOs to Watch des Jahres 2025 ausgezeichnet.

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