Zurück zum Blog
Jonathan Speek
Manager, Platform Product Management, Fastly
Als Manager im Platform Product Management bei Fastly konzentriert sich Jonathan auf die Verbesserung des Produkterlebnisses. Bevor er zu Fastly kam, war er Senior Software Engineer bei Netlify, wo er an der Entwicklung der Nutzeroberfläche und dem Wachstum des Kernprodukts mitarbeitete. Vor seinem Einstieg in die Tech-Branche war Jonathan klassischer Musiker und trat an verschiedenen Orten auf: von der Carnegie Hall bis hin zu NFL-Stadien und sogar auf einem Floß auf dem Michigansee.
Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen
KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern.
Gatsby in weniger als zwei Minuten auf Fastlys Edge
Wussten Sie, dass Sie mit Fastly statische Websites ganz einfach von der Edge ausliefern können? Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine Gatsby Site in weniger als zwei Minuten kostenlos auf Fastlys Compute veröffentlichen.