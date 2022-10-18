Als Manager im Platform Product Management bei Fastly konzentriert sich Jonathan auf die Verbesserung des Produkterlebnisses. Bevor er zu Fastly kam, war er Senior Software Engineer bei Netlify, wo er an der Entwicklung der Nutzeroberfläche und dem Wachstum des Kernprodukts mitarbeitete. Vor seinem Einstieg in die Tech-Branche war Jonathan klassischer Musiker und trat an verschiedenen Orten auf: von der Carnegie Hall bis hin zu NFL-Stadien und sogar auf einem Floß auf dem Michigansee.

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