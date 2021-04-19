Als Senior Software Engineer bei Fastly beschäftigt sich Justin mit der Kern-Caching-Software, die das Herzstück von Compute@Edge, unserer Serverless-Compute-Umgebung, bildet. Bevor er zu Fastly stieß, war er 18 Jahre in der Spielebranche tätig und arbeitete an Bestsellern wie „FIFA“, „Gears of War“ und „Don't Starve“. Seine Freizeit verbringt er gerne zusammen mit seiner Familie auf Entdeckungstour seiner wunderschönen Heimat British Columbia in Kanada.

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