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Justin Liew
Senior Software Engineer
Als Senior Software Engineer bei Fastly beschäftigt sich Justin mit der Kern-Caching-Software, die das Herzstück von Compute@Edge, unserer Serverless-Compute-Umgebung, bildet. Bevor er zu Fastly stieß, war er 18 Jahre in der Spielebranche tätig und arbeitete an Bestsellern wie „FIFA“, „Gears of War“ und „Don't Starve“. Seine Freizeit verbringt er gerne zusammen mit seiner Familie auf Entdeckungstour seiner wunderschönen Heimat British Columbia in Kanada.
Compute: Portierung des legendären Videospiels DOOM
DOOM von id Software ist inzwischen eines der am häufigsten portierten Spiele überhaupt. Das Spiel erschien mir einfach als das perfekte Projekt für eine Portierung auf unsere Serverless-Compute-Umgebung Compute, um dort mit verschiedenen Anwendungsfällen unseres Produkts zu experimentieren.