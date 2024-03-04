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Krishnan Ramachandran
Senior Product Technology Manager, Fastly
Als Senior Product Technology Manager bei Fastly ist Krishnan Ramachandran für Customer Identity and Access Management (CIAM) und Autorisierung für die Fastly Plattform verantwortlich.
One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences
Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer.