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Liam Mayron

Director, Security Products

Liam Mayron ist Director for Security Products bei Fastly, wo er sich auf Sicherheit konzentriert. Bei LogRhythm (jetzt Exabeam), Akamai und Harris Corporation (jetzt L3Harris Technologies) hatte er unterschiedliche Positionen inne. Daneben war er Assistant Professor am Florida Institute of Technology, wo er das Kursprogramm „Master of Science in Information Assurance and Cybersecurity“ ins Leben rief. Er besitzt einen Ph.D. in Technischer Informatik und gilt als Certified Information Systems Security Professional (CISSP) und Information Systems Security Management Professional (ISSMP).

  • DDoS im Dezember 2025

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    Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.

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    Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken.

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    DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern.

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  • Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz

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    Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren.

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  • DDoS im Mai

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    DDoS-Bericht Mai 2025: 2 neue Angriffe pro Minute. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitsempfehlungen.

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    DDoS-Bericht April 2025: US-Angriffe nehmen zu. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitshinweise. Schützen Sie jetzt Ihre Apps!

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    Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

  • Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert

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  • Von der Erkennung zur Abwehr: Gewährleistung der Wirksamkeit gegen DDoS-Angriffe

    Liam Mayron, David King

    Das DDoS-Schutz-Update von Fastly, Attack Insights, bietet detaillierte Informationen zu Ereignissen und Regeln, um die Wirksamkeit der Abwehrmaßnahmen zu überprüfen und die Anwendungssicherheit zu erhöhen.

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  • Der neue Fastly Managed Security Service: Ihre Web-Apps zu schützen war nie einfacher

    Liam Mayron

    Bei Angriffen zählt jede Sekunde. Der Fastly Managed Security Service schützt Ihre Webanwendungen und APIs und ermöglicht es Ihren internen Teams, sich auf ihre Kernkompetenzen, strategische Initiativen und wichtige Projekte zu konzentrieren.

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  • Jetzt neu: Terraform Unterstützung für unsere Cloud WAF

    Liam Mayron

    Terraform von HashiCorp ermöglicht es DevOps-Teams, Cloud-Infrastruktur als Code bereitzustellen. Fastly unterstützt Terraform bei allen Produkten, und wir freuen uns, Ihnen heute die Verbesserungen unseres Next-Gen WAF Terraform Providers für unser Cloud WAF Bereitstellungsmodell vorstellen zu können, mit denen die Abläufe für unsere Secure DevOps-Anwender weiter optimiert werden.

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  • Die 8 besten Support-Angebote für unsere Next-Gen WAF Kunden

    Liam Mayron, Daniel Hampton

    Vom Nutzererlebnis über die ausführliche Dokumentation bis hin zu unserem engagierten Research Team – bei Fastly erhalten Kunden erstklassigen Support ohne Kompromisse.

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  • Web Application Firewall (WAF) – Best Practices

    Liam Mayron

    Die Einhaltung der WAF Best Practices ist unerlässlich, um die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über neue Vorschriften und unsere Sicherheitstipps.

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  • Zwei Secure DevOps-Profis teilen ihre hart erarbeiteten Erkenntnisse

    Liam Mayron

    Mike Johnson, CISO bei Fastly, und Ben Kero, Senior DevOps Engineer bei Brave Software, geben praktische Ratschläge, wie Sie ganzheitlichere Sicherheitspraktiken in Ihrer CI/CD-Pipeline verankern können.

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