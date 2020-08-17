Liam Mayron
Director, Security Products
DDoS im Dezember 2025
Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.
Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen
Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert.
DDoS im September
Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken.
DDoS im August
DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern.
DDoS im Juni
Der DDoS-Bericht vom Juni enthüllt einen Angriff mit über 250 Milliarden Anfragen auf einen Hightech-Provider und den Aufstieg der Byline Banshee. Erhalten Sie wichtige Einblicke und umsetzbare Handlungsempfehlungen.
Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz
Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren.
DDoS im Mai
DDoS-Bericht Mai 2025: 2 neue Angriffe pro Minute. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitsempfehlungen.
DDoS im April
DDoS-Bericht April 2025: US-Angriffe nehmen zu. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitshinweise. Schützen Sie jetzt Ihre Apps!
Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert
Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht.
Von der Erkennung zur Abwehr: Gewährleistung der Wirksamkeit gegen DDoS-Angriffe
Das DDoS-Schutz-Update von Fastly, Attack Insights, bietet detaillierte Informationen zu Ereignissen und Regeln, um die Wirksamkeit der Abwehrmaßnahmen zu überprüfen und die Anwendungssicherheit zu erhöhen.
Der neue Fastly Managed Security Service: Ihre Web-Apps zu schützen war nie einfacher
Bei Angriffen zählt jede Sekunde. Der Fastly Managed Security Service schützt Ihre Webanwendungen und APIs und ermöglicht es Ihren internen Teams, sich auf ihre Kernkompetenzen, strategische Initiativen und wichtige Projekte zu konzentrieren.
Jetzt neu: Terraform Unterstützung für unsere Cloud WAF
Terraform von HashiCorp ermöglicht es DevOps-Teams, Cloud-Infrastruktur als Code bereitzustellen. Fastly unterstützt Terraform bei allen Produkten, und wir freuen uns, Ihnen heute die Verbesserungen unseres Next-Gen WAF Terraform Providers für unser Cloud WAF Bereitstellungsmodell vorstellen zu können, mit denen die Abläufe für unsere Secure DevOps-Anwender weiter optimiert werden.
Die 8 besten Support-Angebote für unsere Next-Gen WAF Kunden
Vom Nutzererlebnis über die ausführliche Dokumentation bis hin zu unserem engagierten Research Team – bei Fastly erhalten Kunden erstklassigen Support ohne Kompromisse.
Web Application Firewall (WAF) – Best Practices
Die Einhaltung der WAF Best Practices ist unerlässlich, um die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über neue Vorschriften und unsere Sicherheitstipps.
Zwei Secure DevOps-Profis teilen ihre hart erarbeiteten Erkenntnisse
Mike Johnson, CISO bei Fastly, und Ben Kero, Senior DevOps Engineer bei Brave Software, geben praktische Ratschläge, wie Sie ganzheitlichere Sicherheitspraktiken in Ihrer CI/CD-Pipeline verankern können.