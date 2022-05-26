Margaret Arakawa hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau, Unternehmens- und Umsatzwachstum. Zuletzt war sie als CMO bei Outreach tätig, wo sie die Lead-Generierung verdreifachte und die führende Position des SaaS-Startups im Bereich Sales Engagement festigte. Während ihrer fast 20-jährigen Tätigkeit bei Microsoft leitete sie die Bereiche Geschäftsstrategie, Produktplanung und Produktmarketing und war für das Wachstum der globalen Geschäftsbereiche Windows, Security und Azure zuständig. Außerdem hat sie den Geschäftsbereich Microsoft Surface auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt und ihn erfolgreich zu Milliardenumsätzen geführt. Margaret wird nicht nur in der Top-50-Liste der „Women Leaders in SaaS“ 2020, sondern auch unter den „50 Influential Marketing Leaders Changing the Industry“ 2020 aufgeführt.

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