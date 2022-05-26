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Margaret Arakawa
Chief Marketing Officer, Fastly
Margaret Arakawa hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau, Unternehmens- und Umsatzwachstum. Zuletzt war sie als CMO bei Outreach tätig, wo sie die Lead-Generierung verdreifachte und die führende Position des SaaS-Startups im Bereich Sales Engagement festigte. Während ihrer fast 20-jährigen Tätigkeit bei Microsoft leitete sie die Bereiche Geschäftsstrategie, Produktplanung und Produktmarketing und war für das Wachstum der globalen Geschäftsbereiche Windows, Security und Azure zuständig. Außerdem hat sie den Geschäftsbereich Microsoft Surface auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt und ihn erfolgreich zu Milliardenumsätzen geführt. Margaret wird nicht nur in der Top-50-Liste der „Women Leaders in SaaS“ 2020, sondern auch unter den „50 Influential Marketing Leaders Changing the Industry“ 2020 aufgeführt.
Sicherheit und Geschwindigkeit auf höchstem Niveau: Fastly im Gespräch mit Michael Taylor, IT Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams
In diesem Interview spricht Margaret Arakawa, CMO von Fastly, mit Michael Taylor, IT Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, über die Rolle, die Technologie und Sicherheit in der Formel 1 spielen. Außerdem erfahren wir, wie die beiden Unternehmen gemeinsam immer höhere Maßstäbe in Sachen Innovation, Performance und Fan-Erlebnis setzen wollen.
Future of web app/API security: Dept. of Know Live! | Fastly
Every Thursday in March, we hosted industry thought leaders on “The Dept. of Know Live!” Web Series to chat about trends in web app and API security. Read on to learn more about our takeaways from the series, how it resonated with our audience, and where we go from here.