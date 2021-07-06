Die Fastly CLI unterstützt jetzt das Bootstrapping von Compute Projekten unter Verwendung von Vorlagen in Fastly Fiddle. So können Nutzer im Handumdrehen lokale Entwicklungsumgebung einrichten, indem sie eine der vielen vorgefertigten Lösungen aus der öffentlichen Codebeispiel-Bibliothek von Fastly verwenden und diese an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

Mark McDonnell

Edge-Logik auf dieselbe Weise wie Konfigurationsänderungen für Anwendungen und Infrastruktur bereitzustellen ist mittlerweile fast unabdingbar, vor allem, wenn Sie viel auf der Edge programmieren. Heute gehen wir einen Schritt zurück und werfen einen ganzheitlichen Blick darauf, wie man Fastly Services mit Terraform konfiguriert, verwaltet und bereitstellt.