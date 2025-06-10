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Marshall Erwin
Chief Information Security Officer
Marshall Erwin ist der Chief Information Security Officer bei Fastly und überwacht die Sicherheits-operationen, Architektur und Compliance, um die globale Infrastruktur zu schützen. Zuvor war er acht Jahre lang bei Mozilla als Chief Security Officer und Leiter des Datenschutzes tätig, wo er wichtige Firefox-Sicherheitsinitiativen leitete. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Cybersicherheit begann er seine Karriere in der Geheimdienstgemeinschaft, wo er Cyberbedrohungen durch Nationalstaaten analysierte, und später half er, die Gesetzgebung zu Cybersicherheit und nationaler Sicherheit im Senat zu gestalten.
Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung
CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert.
CISO-Perspektive: Threat Insights Report für das 2. Quartal 2025
Entdecken Sie den Bedrohungsbericht von Fastly für das 2. Quartal 2025 aus der Perspektive unseres CISO, Marshall Erwin. Entdecken Sie Einblicke in den Bot-Traffic und zentrale Sicherheitspraktiken.
CISO-Perspektive: Bedrohungs-Einblicke-Bericht Q1 2025
Erfahren Sie die Einschätzung von CISO Marshall Erwin zum Bedrohungsbericht von Fastly für das 1. Quartal 2025, einschließlich der Veränderungen bei Angriffen auf den E-Commerce, Bot-Traffic-Trends und Risiken in der Lieferkette.