Marshall Erwin ist der Chief Information Security Officer bei Fastly und überwacht die Sicherheits-operationen, Architektur und Compliance, um die globale Infrastruktur zu schützen. Zuvor war er acht Jahre lang bei Mozilla als Chief Security Officer und Leiter des Datenschutzes tätig, wo er wichtige Firefox-Sicherheitsinitiativen leitete. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Cybersicherheit begann er seine Karriere in der Geheimdienstgemeinschaft, wo er Cyberbedrohungen durch Nationalstaaten analysierte, und später half er, die Gesetzgebung zu Cybersicherheit und nationaler Sicherheit im Senat zu gestalten.

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