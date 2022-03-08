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Matt Torrisi
Senior Manager, Sales Engineering - Enterprise, Fastly
Als Senior Sales Engineer bei Fastly unterstützt Matt Torrisi das Account Management Team dabei, die größten Marken des Internets für die Performance- und Security-Lösungen von Fastly zu gewinnen. In seiner über 10-jährigen Karriere als Botschafter für tiefgreifende Sicherheit und robuste Internetarchitekturen ist er viel rumgekommen. Außerhalb der Arbeit findet man Matt (zusammen mit seinen drei Katzen) in der Küche seines Bauernhauses, wo er leidenschaftlich gerne Abendessen für eine ganze Armee kocht.
Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten
Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen.
Aufbau einer Defense-in-Depth-Sicherheitsstrategie für Webanwendungen
Es gibt zwar kein Patentrezept, um alle Cyberangriffe zu stoppen, dafür aber eine Reihe von Prinzipien, die im Rahmen einer Defense-in-Depth-Strategie eingesetzt werden können, um die Auswirkungen eines möglichen Angriffs zu begrenzen.