Als Senior Sales Engineer bei Fastly unterstützt Matt Torrisi das Account Management Team dabei, die größten Marken des Internets für die Performance- und Security-Lösungen von Fastly zu gewinnen. In seiner über 10-jährigen Karriere als Botschafter für tiefgreifende Sicherheit und robuste Internetarchitekturen ist er viel rumgekommen. Außerhalb der Arbeit findet man Matt (zusammen mit seinen drei Katzen) in der Küche seines Bauernhauses, wo er leidenschaftlich gerne Abendessen für eine ganze Armee kocht.

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