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Mike Perez
Demand Generation Manager, Fastly
Mike hat fast 10 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing, mit Schwerpunkt auf Disziplinen wie Suchmaschinenoptimierung, bezahlte Werbung und neue Medien und ist bei Fastly als Demand Generation Manager tätig.
Was ist ein CDN und warum sollten Sie eines nutzen?
Ein Content Delivery Network ermöglicht es Unternehmen, die Inhalte ihrer Website oder mobilen Anwendung in Abhängigkeit vom geografischen Standort ihrer Nutzer schneller und effizienter auszuliefern.